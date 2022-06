O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quinta-feira (30)

MÚSICA

Lambada

| O quê: Shows de Félix Robatto e DJ Rebarbada

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15 e R$ 20 a partir das 21h

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Manga Jambu

| O quê: Shows de Joelson Pantoja, Gabriel Xavier e DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Cabôca

| O quê: Baile Cabôca com DJ Aritana, Anderson Freitas e show de Jeff Moraes

| Onde: Cervejaria Cabôca (Blvd. Castilhos França, 550)

| Hora: A partir das 19 horas

| Informações: @cervejariacaboca

Concerto

| O quê: Concerto da Amazônia Jazz Band - despedida da temporada

| Onde: Theatro da Paz (Av. Pres. Vargas - Campina, Belém)

| Hora: 20 horas

| Ingressos: R$ 2,00 (duas unidades por CPF) - podem ser adquiridos no site ticketfacil.com.br ou na bilheteria do Da Paz a partir das 9h

| Informações: @theatrodapazoficial

Social

| O quê: Shows de Willian Cezar e Christiano, Debobera, Beto & Naldo e DJ Hiroshi

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Estilo: Sertanejo e Eletrônica

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

Manga Pub

| O quê: Show de Red Velvet

| Onde: Manga Pub (Av. Cmte. Brás de Aguiar, 492)

| Hora: 21 horas

| Informações: @mangapuboficial

Blues

| O quê: Encerramento da 1ª edição do Garagem Blues com as bandas The Rockers, Superself, Daniel Du Blues e artistas convidados

| Onde: PMC GARAGEM (Rua Dr. Moraes 556, entre Conselheiro e Mundurucus)

| Hora: A partir das 21 horas

| Gênero: Blues

| Ingresso: R$ 10

| Informações: (91) 98188-1213

Karaokê

| O quê: Karaokê no palco com happy hour (rodízio) de pizza, cerveja, refrigerante e água à vontade das 19h às 23h

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Ingresso: R$ 7,90 (couvert artístico)

| Informações: @studiopubbelem

TEATRO E DANÇA

MALANDRAGEM

| O quê: Espetáculo Sagrada Malandragem

| Onde: Bar Canto do Zé (Tv. de Breves, 139 - Cidade Velha, Belém)

| Hora: 19 horas

| Quando: 29 de junho a 03 de julho de 2022

| Informações: @sambadeze

DANÇA

| O quê: Ciranda Junina Bella Art

| Onde: Teatro Estação Gasômetro (Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás - Belém)

| Hora: 19h30

| Quando: 30 de junho de 2022

| Informações: @cia.bellaart

ESPETÁCULO

| O quê: Temporada do espetáculo Senhora dos Afogados - Uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues

| Onde: Espaço das Artes de Belém (Rua Tiradentes, 35 – Reduto - Belém)

| Hora: 18h e 20 horas

| Quando: 30 de junho, 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 de julhode 2022

| Ingressos: A partir de R$ 10

| Informações: @senhoradosafogadosetdufpa

JUNINO

Revoada

| O quê: Apresentações de Pássaros Juninos e Cordões de Bichos

| Onde: Teatro Margarida Schivasappa (Centur - Av. Gentil Bittencourt - Belém - PA)

| Hora: A partir das 19 horas

| Quando: Até 03 de julho de 2022

| Informações: @teatromargaridaschivasappa

Vila da Barca

| O quê: XXXII Feira da Cultura Popular-Arraial do Urumajó com shows de Arraial do Pavulagem, Super Pop, Barracão do Xote, Tropa do Forró e Boi Faceiro de São Caetano de Odivelas e mais

| Onde: Praça central de Augusto Corrêa

| Hora: Seg a sábado: 10h às 22h; aos domingos: 12h às 22h

| Quando: De 30 de junho a 03 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @prefeituradeaugustocorreapa

EXPOSIÇÕES

Desnudo

| O quê: Exposição "Desnudo”, contemplada pelo edital Prêmio Branco de Melo, da Fundação Cultural do Estado do Pará

| Onde: Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (Avenida Gentil Bittencourt, 650, esquina com a Avenida Rui Barbosa - Nazaré, Belém)

| Hora: Seg a sábado: 10h às 22h; aos domingos: 12h às 22h

| Quando: Até 1º de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @colecaoeduardovasconcelos / @design.comrevista

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Linhas em Movimento

| O quê: A exposição de arte visual “Linhas em Movimento”, de Camila Fialho, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Hora: Todos os dias, das 9h às 17h

| Quando: Até 7 de julho

Paisagens

| O quê: 8ª edição da Exposição “Relíquias do Bosque” com a apresentação de motos, carros antigos e super carros e feira de antiguidades

| Onde: Praça de Eventos do piso térreo do Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: De 10h às 22h

| Quando: Até 02 de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @bosquegraopara

LITERATURA E ARTE

Congresso

| O quê: Congresso Conversas que Transformam com Lázaro Ramos e Sandra de Sá

| Onde: Online

| Quando: 28, 29 e 30 de junho de 2022

| Hora: 17h30

| Ingresso: Gratuito

| Inscrições e informações: https://www.arvore.com.br/conversas-que-transformam

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br