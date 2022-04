O que fazer em Belém hoje, sábado (13/04); confira nossa agenda

MÚSICA

Reggae

| O quê: SERVIÇO: Bingo do 25º Tributo a Bob Marley 2022 com participação de DJs, colecionadores e equipes de vinil.

| Onde: Maloca Amazonas (Praça do Arsenal, ao lado do Mormaço - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 15h

| Ingresso: R$ 5

| Informações: (91) 98471-2738

Container

| O quê: Contação de Histórias e vivências percussivas para crianças de todas as idades com Cleber Cajun e Diego Vattos e show do cantor, compositor e produtor cultural paraense Mario Mouzinho.

| Onde: Vila Container (Av. Gov. Magalhães Barata, 62)

| Hora: A partir das 17h

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @vila.container

Batuque

| O quê: Show "Batucada De Jorge" com Roda de Samba Fé No Batuque e discotecagem do DJ Rony do Guamá

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingressos: R$ 15

| Informações: @espaco_cultural_apoena / 91 98213-6071 / 99158-0829

Pagode

| O quê: Shows de I Love Pagode, MC Loro, Karol Diva e Willian César e Cristiano

| Onde: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130)

| Hora: A partir das 19h

| Informações: @acaibiruta

Rock

| O quê: Shows de Aline Alves, Banda GeoRocks e Gabriel Melo

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373)

| Hora: A partir das 20 horas

| Informações: (91) 99221-6318

Lambateria Ananindeua

| O quê: Lambateria Ananindeua#3 com shows de Nelsinho Rodrigues, Félix Robatto, grupo Parananin e DJ Rebarbada

| Onde: Black Pub (Arterial 18 WE 68 - Ao lado da Estação Cosméticos - Cidade Nova - Ananindeua)

| Hora: Às 21h

| Ingresso: A partir de R$ 20

| Gênero: Brega, Lambada, Guitarrada, Cumbia, Merengue e Carimbó

| Informações: @lambateria / 91 98471-5954 / 98367-3796

Vitrine

| O quê: Bendito Sábado com Betto & Naldo, Gandaia e Lucas & Iron

| Onde: Vitrine Lounge (Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 20 horas

| Informações: @vitrinebelem / 91 99200-8011/98133-5959

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Admirável e Fantástico Mundo Pai D´égua

| O quê: Exposição “Admirável e Fantástico Mundo Pai D’égua” por Helô Rodrigues

| Onde: Vila Container - Galeria Azimute (Av. Gov. Magalhães Barata, nº 62 - Belém – PA)

| Hora: 10h às 21h (segunda a sábado)

| Quando: Até 17 de abril de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @vila.container

Japão

| O quê: A exposição “A Beleza do Artesanato de Tohoku - Japão” está aberta ao público

| Onde: Museu de Arte Sacra (Praça Frei Brandão, s/n)

| Quando: Até 24 de abril

| Hora: De terça-feira a domingo, de 9h às 17h

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br