Cantora Ly Rabello apresenta seu primeiro EP autoral

Os caminhos trilhados na contação de histórias e no trabalho na área do teatro abriram espaço para a cantora Ly Rabello soltar a voz. As apresentações pelos palcos da cidade foram se consolidando, e este mês, ela apresenta ao público seu primeiro EP autoral, com o título de “Nem Deus duvida”, com cinco canções com letras assinadas pelo poeta Alfredo Guimarães Garcia.

Ela lembra que a parceria nasceu em 2018, durante uma apresentação que Ly fazia no teatro Margarida Schivasappa com Paulinho Moura em homenagem ao Dia da Mulher. “Ele era diretor recém chegado a Fundação (Tancredo Neves). Então depois de uma reunião de trabalho conversamos no intervalo do almoço e ele me desafiou a musicar algumas de suas letras. Foi um dos maiores e melhores desafios que já tive. A parceria já rendeu, até agora, mais 30 canções”, lembra.

Para o EP foram pinçadas: “Aqui, o tempo” e “Da rosa”, que fala do empoderamento feminino e mais três canções do poeta paraense com Cássio Pontes (a canção-título do trabalho, “Nem Deus duvida”), Paulinho Moura (o samba “Ladino”) e Márcio Montoril (o brega “Aquele amor de verão”), além de “Aui o tempo”, primeiro single do EP.

A seleção, segundo Garcia, que também atuou como produtor desse trabalho, resultou em um EP diversificado capaz de encantar apreciadores de vários estilos musicais. “São cinco canções, cada canção tem o seu estilo, tem seu público, pretensamente, podemos dizer que essa versatilidade prova também o acerto da intérprete, que é muito versátil, com uma voz destacada, singular, mas com repertório plural”, avalia.

A cantora destaca que lançar seu primeiro EP em um período difícil para o cenário musical acabou sendo uma motivação a mais. “A ideia de trabalhar nessa produção neste momento foi mágico e me ajudou muito emocionalmente falando. Ouvir a minha música tocando nas rádios e saber que ela também pode estar ajudando pessoas me fez muito bem”, afirma ela, que destaca a canção “Aqui, o tempo", como uma música que provoca uma reflexão sobre o tempo e sobre e a capacidade que ele tem de transformar.