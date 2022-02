Confira o que fazer e onde ir nesta sexta-feira, 04/02

MÚSICA

Bloco dos Solteiros / Bloco Foda-se o Amor

| O quê: Show de Marcynho Sensação, DJ DKS, Guilherme Menezes e Mc Loro

| Onde: Insano Marina Club (Rua São Boaventura, 268 – Cidade Velha)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: A partir de R$ 130,00 (venda antecipada nos classificados O Liberal, Pátio Belém, Boulevard e online no aplicativo Balada) baladapp.com.br

| Gênero: Piseiro

| Informações: 91 98213-0059

Brega Raiz

| O quê: Show de Lucyan Costa e Banda + DJ Rebarbada

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Rua São Boaventura, 268 – Cidade Velha)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15,00

| Gênero: Brega Raiz

| Informações: @lucyancosta

Sexta Flash

| O quê: Show da Banda MUVI

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: @mangajambubar

Rock

| O quê: Show Duo Acoustic Classic Rock com Claudio Wallace

| Onde: Hoppy Pig (Av. Domingos Marreiros, 446)

| Hora: Às 21 horas

| Ingresso: Couvert

| Gênero: Rock Clássico com músicas de U2, Beatles, Pink Floyd, Elvis Presley, entre outros.

| Informações: @claudiowallaceoficial

TEATRO E DANÇA

Pássaro Junino

| O quê: Apresentação do Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro

| Onde: Theatro da Paz (Av. Presidente Vargas - Campina)

| Hora: Às 19 horas

| Gênero: Pássaro Junino / Ópera popular)

| Informações: @cordao.de.passaro.colibri

I nfantil

| O quê: O espetáculo A Babá McPhee

| Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas, 645 - Campina)

| Hora: Às 20 horas

| Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (Meia)

| Gênero: Teatro infantil

| Informações: 91 98295-4848 / @caixadeteatro

Pequenos Formatos

| O quê: Temporada virtual de A DOENÇA DO OUTRO, de Ronaldo Serruya, texto vencedor do 7º edital da Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos do Centro Cultural São Paulo

| Onde: YouTube do Centro Cultural SP

| Hora: Às 20 horas

| Quando: Até 06 de fevereiro de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Teatro

| Informações: http://centrocultural.sp.gov.br/

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Quando: Até março

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Jornalismo Impresso

| O quê: Exposição “Belém Viva Belém - Memórias do Nosso Jornalismo Impresso”

| Onde: 2º e 3º pisos do Castanheira Shopping

| Hora: 10h às 22h

| Quando: Até 13 de fevereiro de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Exposição

| Informações: @castanheirashop

Bairros de Belém

| O quê: Exposição "Belém periférica: sonora e noturna" com curadoria de Emanuel Franco e Nando Lima

| Onde: Galeria Fidanza - Museu de Arte Sacra (Complexo Feliz Lusitânia: Praça Frei Brandão, S/N - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 14 de fevereiro

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Fotografia

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

Japonesia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Ingresso: Acesso gratuito na terça (demais dias entrada a R$ 2 e R$ 4,00)

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

Residência Artística

| O quê: Inscrições para o Edital de Residências Artísticas realizado pela Funarte e a Aliança Francesa e voltado para profissionais das áreas das artes cênicas (dança, teatro, circo e performance) brasileiros e franceses que poderão realizar aperfeiçoamentos artísticos e projetos de residências no Brasil e na França

| Onde: Formulário On-line

| Quando: Até 04 de fevereiro de 2022

| Informações: bit.ly/FunarteAliançaFrancesa

CURSOS E CONCURSOS

Literatura

| O quê: Inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura

| Onde: www.sesc.com.br/premiosesc

| Quando: Até 11 de fevereiro de 2022

| Inscrição e informações: www.sesc.com.br/premiosesc