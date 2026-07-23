‘A Pele do Ouro’ revela a dor subterrânea de mulheres na Amazônia

Por trás da exuberância de recursos naturais e uma beleza estonteante, a Amazônia esconde histórias reveladoras de uma realidade muito sofrida por quem vive nesse bioma, sobretudo, as mulheres de comunidades pobres. Uma das nuances desse horizonte sombrio na região pode ser acessada por meio do documentário curta-metragem “A Pele do Ouro”, premiado no 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro com os troféus Candango de Melhor Fotografia para Daniel Tancredi e de Melhor Roteiro para Patri, Marcela Ulhoa, Tancredi e Yare Perdomo. O documentário é dirigido por Marcela Ulhoa e Yare Perdomo, e o filme parte dos diários íntimos de Patri, que também assina o roteiro, a narração e a direção de arte. Para contar um pouco mais sobre esse trabalho, abordando um tema próximo aos paraenses – sucessivas agressões à dignidade das mulheres da floresta –, o jornalista Ismaelino Pinto, do Grupo Liberal, conversou com a diretora Marcela Ulhoa. O encontro entre Marcela e Ismaelino se deu durante o 33º Festival de Cinema de Vitória (FCV) em andamento na capital do Estado do Espírito Santo.

Marcela Ulhoa detalha que “A Pele do Ouro” é um curta-metragem “que parte dos diários íntimos da escrita de uma mulher venezuelana no Brasil, a Patri, que conta um pouco do processo dela, de exploração sexual no garimpo, na Terra Indígena Yanomami”. A trama do filme transcorre no Estado de Roraima. Portanto, trata-se de um filme que aborda fronteiras físicas entre países e, também, fronteiras psicológicas de quem vive na Floresta Amazônica.

Como se sabe, as mulheres nas cidades e lugarejos amazônicos têm uma participação decisiva na perpetuação de saberes ancestrais, nas atividades econômicas da região, na relação com o meio ambiente no sentido de cuidar da vida das comunidades a que pertencem, mas, também, preservar os recursos naturais. Contudo, todo esse trabalho feminino, muitas vezes, acaba subjugado pelo discurso e prática machista e mercadológica dos homens, como pode ser constatado em áreas de garimpo, como é mostrado em “A Pele do Ouro”.

Nesse cenário de beleza e dor, não é fácil para uma cineasta fazer um filme que denuncie situações de violências múltiplas contra as mulheres. “Acho que a dificuldade de fazer um filme de fronteira, que toca em temas como o garimpo, a exploração sexual, é a própria natureza dos temas”, destacou Marcela.

“A gente está falando de temas que são difíceis e como, de certa forma, retratá-los, com respeito, com dignidade à pessoa da Patri, que teve a coragem de compartilhar inúmeras violências que ela sofreu, mas de forma muito poética, porque os escritos dela são poéticos, a forma como ela elabora essa vivência de fronteira. E fronteira não como espaço só físico, né? Mas como esse não lugar ou esse entre-lugar, em que ela, como mulher, sentiu no garimpo”, pontua a cineasta.

“Então, é uma fronteira psicológica, uma fronteira física, e aí como retratar isso no cinema, de uma forma atraente, sensível e poética? Eu acho que essa foi a maior dificuldade, o desafio que a gente teve”, conclui Marcela.

Gabriel Pinheiro, integrante do Júri Abraccine do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, destacou: ‘A Pele do Ouro’ se afirma como um contra-discurso cinematográfico. Ao devolver a palavra à mulher migrante e à trabalhadora do garimpo, o filme cria uma zona de escuta e de visibilidade que as políticas públicas negam. É um documentário que compreende o ato de filmar como gesto político, em que a imagem não explora, e sim resiste. Patri tem sua voz, entrecortada por silêncios e pelos ruídos da floresta, compondo uma escrita audiovisual que tensiona a fronteira entre o íntimo e o histórico”.