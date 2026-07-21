'A Odisseia' e mais: 6 filmes em que Matt Damon só quer voltar para casa (e onde vê-los)

Em A Odisseia, novo épico de Christopher Nolan, o ator continua essa tradição ao interpretar Odisseu, o herói grego

Matt Damon tem uma tradição cinematográfica de personagens que buscam o caminho de volta para casa ou esperam por resgate. Em A Odisseia, novo épico de Christopher Nolan, o ator interpreta Odisseu, herói grego que enfrenta deuses e monstros em uma jornada de dez anos para retornar a Ítaca após a Guerra de Troia.

A missão de Odisseu se alinha à filmografia de Damon. Ele já precisou ser encontrado em território inimigo, resgatado de Marte, retirado de um planeta congelado e chegou a uma estação espacial para sobreviver.

De O Resgate do Soldado Ryan a Perdido em Marte, relembre filmes nos quais Matt Damon desejava retornar ao seu lar. Em alguns casos, "casa" significava apenas deixar o local onde estava o mais rápido possível.

O Resgate do Soldado Ryan

Antes de ir a Marte, Matt Damon mobilizou uma operação de resgate na Segunda Guerra Mundial. No filme de Steven Spielberg, ele interpreta James Ryan, um paraquedista. Seus três irmãos morreram em combate.

Para evitar que a mãe perca o último filho, o exército envia um grupo liderado pelo capitão John Miller (Tom Hanks). A missão era encontrá-lo e levá-lo de volta para casa.

O filme está disponível no Paramount+ e para aluguel ou compra na Prime Video e Apple TV.

Dogma

Em Dogma, "voltar para casa" adquire um sentido celestial. Damon interpreta Loki, um anjo expulso do paraíso e condenado a Wisconsin. Ao lado de Bartleby (Ben Affleck), ele descobre uma brecha nas regras da Igreja Católica.

Essa brecha poderia permitir o retorno dos dois ao céu. No entanto, o plano também poderia provar que Deus estava errado, com o risco de destruir toda a existência.

O filme não está disponível nos serviços de streaming.

Interestelar

Em Interestelar, Damon fez sua primeira parceria com Christopher Nolan. O ator vive o Dr. Mann, um astronauta enviado para avaliar um planeta distante. Este planeta poderia receber a humanidade.

Quando Cooper (Matthew McConaughey) e sua equipe chegam, descobrem Mann sozinho há anos. Ele está sem perspectivas de voltar para casa. Desesperado, ele falsifica dados e tenta roubar a nave dos protagonistas.

Interestelar está disponível no catálogo da HBO Max.

Perdido em Marte

Em Perdido em Marte, Damon interpreta Mark Watney, um astronauta. Ele é dado como morto e abandonado em Marte após uma tempestade. Sozinho, ele precisa produzir comida e contatar a Nasa para sobreviver.

Ele usa seu conhecimento científico para sobreviver e retornar. Essa volta para casa mobiliza cientistas, astronautas e recursos de mais de um país para o resgate.

Perdido em Marte está disponível na Disney+.

Elysium

Em Elysium, Matt Damon busca deixar sua casa. Ele interpreta Max, um operário em uma Terra devastada e superpovoada. Os mais ricos vivem em Elysium, uma estação espacial luxuosa com tecnologias médicas avançadas.

Max foi exposto a uma dose fatal de radiação. Ele precisa chegar à estação para conseguir tratamento. Damon, desta vez, apenas quer deixar o planeta antes que seja tarde demais.

Elysium está disponível no catálogo da HBO Max.

A Odisseia

Na adaptação dirigida por Christopher Nolan, Matt interpreta Odisseu, rei de Ítaca. Ele passa dez anos tentando retornar ao seu reino após a Guerra de Troia.

No caminho, ele encontra monstros, divindades, tempestades e tentações. Tudo isso é capaz de atrasar ainda mais sua longa jornada.