Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'A Fazenda': Quem está na Roça? Três participantes ainda disputam a Prova do Fazendeiro

Estadão Conteúdo

Mais uma Roça foi formada em A Fazenda 17 na noite da última terça-feira, 14. A dinâmica foi marcada por surpresas e mudanças de rota provocadas pelos poderes do Lampião, que agitaram os ânimos entre os peões. Em uma noite de tensão, estratégias e trocas inesperadas definiram o rumo da votação e deixaram o clima ainda mais acirrado na sede.

O Lampião de Poder ficou nas mãos de Wallas Arrais, vencedor da Prova de Fogo. Ele optou pelo Poder da Chama Branca e entregou o da Chama Laranja a Carol Lekker. O pergaminho deu ao cantor o direito de alterar todos os moradores da Baia, incluindo Duda Wendling, Saory Cardoso, Tâmires Assis e Rayane Figliuzzi entre as possíveis puxadas para a berlinda.

A formação começou com Dudu Camargo, que indicou Fernando Sampaio direto para o primeiro banquinho, após um discurso inicial direcionado a Nizam Hayek. Na votação aberta, Yoná Sousa recebeu 12 votos e foi a mais indicada da casa. Carol, que poderia anular os votos de um peão com o poder laranja, preferiu não intervir no resultado, mantendo Yoná na Roça.

Com duas vagas já definidas, Yoná puxou Rayane da Baia, e o Resta Um terminou com Matheus Martins sobrando, completando a formação da semana. Antes de encerrar, o modelo vetou Fernando da Prova do Fazendeiro, o impedindo de escapar da Roça.

Nesta quinta-feira, 15, Matheus, Rayane e Yoná disputam quem deixa a berlinda e assume o comando da sede.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/A FAZENDA/ROÇA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ABERTA AO PÚBLICO

Exposição 'Linhas' revela olhares bordados sobre a Amazônia

Ao longo de outubro, mostra reúne bordados manuais de 12 artistas que retratam, com sensibilidade e criatividade, as paisagens e símbolos da Amazônia.

14.10.25 21h43

BRINCADEIRA

Linn vira 'madrinha' de 'bebês' de Leona Vingativa durante chá de revelação no Combu; entenda

A influencer celebrou mais um mês de sua “gravidez” em uma festa repleta de humor

13.10.25 21h04

FAMOSOS

Filha de Eminem anuncia gravidez e rapper será avô pela segunda vez

O anúncio da novidade foi feita nas redes sociais de Alaine Marie Scott, filha mais velha do artista

13.10.25 20h29

CURTIÇÃO 💃

VÍDEO: Ao som de brega, Liniker mostra ‘caqueado’ paraense em festa pós-Círio no Palácio dos Bares

A cantora marcou presença na pista e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

13.10.25 19h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

BELÉM

Gilberto Gil é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor, o line-up é formado por Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin, vocalista do Coldplay

15.10.25 9h00

Pé quente?

Alane Dias e Francisco Gil assistem clássico Re-Pa e comemoram vitória do Leão no Mangueirão

Casal é visto torcendo pelo Clube do Remo na noite desta terça-feira (14/10)

14.10.25 21h32

GLOBAL CITIZEN: AMAZÔNIA

Global Citizen Festival: como conseguir ingressos gratuitos para shows em Belém?

Entre as atrações do evento está Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. A programação ocorre no dia 01 de novembro de 2025

30.04.25 14h51

STREAMING

Gostou de Round 6? Confira 3 doramas parecidos para assistir agora na Netflix

Série se tornou um fenômeno global e fãs procuram outras séries com jogos de sobrevivência e adrenalina

14.10.25 23h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda