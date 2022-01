A comunicação do corpo por meio da dança

Movimentar o corpo em sincronia com a música resulta na arte da dança, uma modalidade artística praticada desde os tempos pré-históricos. Ela comunica, socializa, anima e possui entre outras funções. Nesta edição da série "Minha Arte", conversamos com a jornalista Ana Paula Melo, que usa a dança como diversão, terapia e como mais uma ferramenta de comunicação.

A jornalista, que tem a comunicação como função diária dentro da profissão, busca na dança uma forma de liberar o estresse, de se divertir e também de se comunicar com o corpo. Ela conta que o primeiro contato com a dança ocorreu há dez anos, ela disse que se apaixonou, mas depois de um ano, em decorrência do envolvimento com a profissão e com as filhas precisou se afastar do lazer de dançar.

"Foi algo que naquele momento eu precisei me dedicar para outras obrigações como filhos, trabalhos e entre outras coisas que necessitam de dedicação. Mas a vontade de voltar a dançar sempre ficou guardada", disse Ana Paula. Há cinco anos, quando a jornalista conseguiu resolver estas questões, ela retornou à dança e diz que não pretende mais parar.

Ana Paula voltou com dedicação ainda maior. Ela já participou de competição, já se apresentou no Teatro da Paz, no teatro Estação Gasômetro e entre outros locais representando a escola, onde atua. "Eu voltei muito mais empenhada, pois estava com saudade e nesse período todo eu venho me dedicando bastante. A dança para mim é lazer, diversão, é algo que me traz alegria. Para mim, vale mais que dez terapias", diz a jornalista.

Ela completa que a modalidade artística lhe traz bons resultados tanto na saúde mental e física. "Nesse período de pandemia eu mantive e me entreguei ainda mais para a dança. Naquele momento de isolamento mais duro foi a dança que me salvou, pois passei por momentos muito difíceis e foi movimentando meu corpo que consegui liberar toda aquela energia de medo, insegurança e entre outros sentimentos", acrescenta.

Ana Paula faz parte do grupo Cabanos e lá ela diz que interage com diferentes tipos de pessoas e aprende a socializar e se comunicar ainda mais.

Sobre a dança

A dança foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano. Surgiu ainda na pré-história, como consequência de experimentações corporais, como bater os pés no chão e bater palmas.

A partir das descobertas de novos sons, ritmos e intensidades sonoras, as pessoas foram combinando movimentos do corpo. São as chamadas danças primitivas.

Há registros de pinturas rupestres do período paleolítico que representam figuras humanas realizando movimentos que foram interpretados como danças.

Saiba aonde dançar

Sesc Ver-o-Peso

Telefone: (91) 3252-0227

Companhia Cabanos

Telefone: (91) 81407287

Companhia Moderno de Dança

Telefone: (91) 9280-2476