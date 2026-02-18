Capa Jornal Amazônia
Cultura

A Cela dos Milagres é remake do mesmo filme que inspirou Milagre na Cela 7

Estadão Conteúdo

O filme mexicano A Cela dos Milagres está no Top 2 de mais assistidos da Netflix, mas a história que ele conta já emocionou o público antes. A trama nasceu na Coreia do Sul em Miracle in Cell No. 7, dirigido por Lee Hwan-kyung, que se tornou um grande sucesso ao retratar a história de um pai com deficiência intelectual acusado injustamente e separado da filha.

O longa sul-coreano estabeleceu a base emocional da narrativa, misturando injustiça, ternura e redenção e rapidamente ganhou novas versões em outros países.

O fenômeno turco que fez sucesso no Brasil

A adaptação mais conhecida é Milagre na Cela 7, uma produção turca que chegou à Netflix em 2019 e explodiu em audiência no Brasil no início da pandemia. O drama dominou o catálogo da plataforma por semanas e se tornou referência entre os filmes mais emocionantes do streaming.

Foi essa versão que apresentou a história a milhões de brasileiros e consolidou o enredo como um fenômeno internacional.

Outros remakes ao redor do mundo

O sucesso da trama sul-coreana também atravessou fronteiras antes mesmo da versão turca. A Índia foi o primeiro país a adaptar a história, com um remake lançado em 2017. Dirigido por S. Ravindranath, o longa apostou em uma abordagem mais centrada na relação entre pai e filha, reduzindo o foco no período do protagonista na prisão. O ator Ramesh Aravind interpretou o pai, marcando sua 100ª participação no cinema com o filme.

Dois anos depois, em 2019, foi a vez das Filipinas lançarem sua versão. Dirigido por Nuel C. Naval, o remake filipino manteve maior proximidade com o original sul-coreano, inclusive no tom cômico do protagonista dentro da cadeia. Estrelado por Aga Muhlach, o filme fez adaptações para dialogar com o público local como mudanças nos nomes dos personagens e ajustes na ambientação das prisões, que possuem estruturas diferentes das vistas em outras versões.

Já em 2020, a Indonésia também anunciou sua adaptação, dirigida por Hanung Bramantyo e protagonizada por Vino G. Bastian. Descrita como uma comédia dramática, a produção prometeu manter a essência da história, mas com maior ênfase na acusação injusta do protagonista, apontando a corrupção das Forças Armadas como elemento central da trama.

Onde assistir

Enquanto a versão mexicana está disponível na Netflix, a adaptação turca Milagre na Cela 7 ampliou seu alcance e pode ser encontrada também no Amazon Prime Video, Globoplay e Apple TV. Já os remakes da Índia, das Filipinas e da Indonésia seguem acessíveis pelo YouTube.

