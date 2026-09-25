A cautela de Lula em Pernambuco para não queimar pontes com Raquel Lyra após fala sobre laqueadura

A nove dias do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai adotar uma postura cautelosa em visita a Pernambuco nesta sexta-feira, 25. Ele terá agenda com o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), oficialmente seu candidato ao governo, mas não quer queimar pontes com a governadora Raquel Lyra (PSD), que lidera as pesquisas recentes.

Apesar de não ter agenda prevista com a governadora, Lula deverá enviar um emissário, provavelmente o presidente do PT Edinho Silva, para sinalizar a Raquel Lyra que o Palácio do Planalto não abandonou a candidata.

Em um cenário de eleição presidencial disputada voto a voto e com o crescimento de Flávio Bolsonaro (PL) no Nordeste, um dos temores da campanha petista é que qualquer crítica a Raquel neste momento, em razão de uma declaração da governadora sobre fazer uma laqueadura em uma mulher grávida do oitavo filho sem ela saber, poderia empurrar Raquel para o colo de Flávio.

'''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''' Em agenda em Pernambuco, Lula terá que "pisar em ovos" e fugir de críticas a governadora Raquel Lyra (PSD) para não empurrar a candidata para o colo de Flávio Bolsonaro (PL) Foto: Ricardo Stuckert/PR '''''''''''''''' ''''''''''''''

Janja e o temor da campanha

Diante desse cenário, a cúpula da campanha petista orientou Lula a tomar cuidado com o que falará no palanque no Recife e a pisar em ovos se necessário. O maior temor desses aliados é que a primeira-dama Janja da Silva, ativista pelo direito das mulheres, atrapalhe a estratégia ao tocar no assunto laqueadura na visita ao Estado.

A equipe de Lula à reeleição avaliou como desastrosa a fala do presidente em agenda no Piauí, quando deu uma indireta ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP que tenta se reeleger ao Senado, ao chamá-lo de vira-lata, o que despertou a ira do parlamentar e o colocou, na visão de aliados de Lula, a um passo de apoiar Flávio Bolsonaro no segundo turno.

Entenda a polêmica sobre laqueadura

Lula lidera com folga a disputa em Pernambuco, segundo a Quaest, com 58% dos votos, ante 25% do presidenciável do PL no segundo turno. Ainda assim, estrategistas da campanha do PT dizem que, em um cenário eleitoral tão apertado, o petista não pode se dar ao luxo de perder nenhum apoio já consolidado.

O vídeo em que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, sugere realizar uma laqueadura em uma mulher grávida do oitavo filho sem ela saber foi divulgado pelo portal Metrópoles e gravado na inauguração da ala pediátrica de um hospital em Garanhuns (PE), cidade onde nasceu o presidente Lula. As imagens são antigas, mas causaram estrago na campanha de Raquel à reeleição. Realizar um processo de esterilização de uma mulher sem o consentimento dela é crime no Brasil.