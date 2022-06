A cantora, compositora e instrumentista Lia Sophia dá dicas no quadro "Eu Recomendo" de hoje, 27

Lia Sophia nasceu na Guiana Francesa, passou a infância em Macapá, mas foi no Pará que ela deu início à carreira musical profissional. Essa mistura de territórios e cultura está presente no trabalho da artista que, hoje, mesmo vivendo em São Paulo, segue representando a música nortista e lutando por visibilidade para a Amazônia. Mais do que isso, Lia Sophia é uma voz potente na luta pelo protagonismo feminino e pelo orgulho LGBTQIA+. A artista é casada com a advogada e produtora cultural Taísa Fernandes, com quem está há 17 anos, para quem fez a música “Cheia de Flor”.

Com uma carreira consolidada e seis discos lançados, reconhecimento nacional e até internacional (Lia Sophia ganhou o prêmio da Global Music Awards como Artista Emergente e indicada pela revista Billboard americana como a ganhadora da medalha de ouro), há alguns anos, a artista decidiu intensificar a luta contra a LGBTQIAfobia em sua música. Segundo ela, é inadmissível a intensificação da violência e perdas de direitos da comunidade no Brasil atual. Em maio de 2021, lançou o single/clipe “Irmã” e em outubro, “Não Vou Pedir Licença” com a participação especial de Zélia Duncan, trabalhos que buscam dar visibilidade para pessoas LGBTQIA+.

No “Eu Recomendo” de hoje, véspera de 28 de junho, quando comemoramos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, Lia Sophia traz três dicas que representam o orgulho LGBTQIA+.

Filme: Uma mulher fantástica



Esta produção chilena lançada em 2017 e dirigida por Sebastián Lelio conta a história dramática de uma mulher transgênero que, após a morte do companheiro, além de lidar com o luto, tem que enfrentar o preconceito da família do falecido para garantir seus direitos. Além de dar visibilidade à causa, o filme fez história: foi o vencedor do Oscar 2018 na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira (agora Melhor Filme Internacional). Ao ganhar a estatueta na 90ª edição do Oscar, o filme é o primeiro filme protagonizado por uma pessoa transgênero a levar um prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Multiartista: RAWI (@artedebicha)



Cantor, ator, compositor, artista plástico, performer santareno, RAWI é um artista que o Brasil precisa conhecer. Ele mistura elementos da cultura pop com peças tradicionais e propõe alternativas para uma arte queer. Com apenas 22 anos, trabalha de forma independente com música e composição e em julho de 2021, lançou o primeiro álbum de estúdio: "Facão Que Abre os Caminhos". Um representante da cultura amazônica que precisamos conhecer.

Livro: Uniões Homossexuais Efeitos Jurídicos (Autora: Taísa Ribeiro Fernandes)



Se os tempos são sombrios, onde o ódio e o preconceito imperam, a legislação, constantemente desrespeitada, existe. Este livro é importantíssimo para entendermos como a comunidade LGBTQI+ está amparada em questões jurídicas como a identidade de gênero e a parentalidade homoafetiva.