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A$AP Rocky revela que Rihanna voltou ao estúdio e prepara novas músicas

Durante a entrevista, A$AP Rocky foi questionado sobre a ideia de que ele seria um dos motivos para a demora no lançamento

Estadão Conteúdo

Para quem espera pelo retorno de Rihanna à música, uma boa notícia: a cantora está preparando novidades. A informação foi confirmada pelo marido da artista, o rapper A$AP Rocky, ao programa The Jason Lee Show, na quarta-feira, 5.

Durante a entrevista, A$AP Rocky foi questionado sobre a ideia de que ele seria um dos motivos para a demora no lançamento de um novo projeto de Rihanna. A teoria, comentada por fãs ao longo dos últimos anos, associava o relacionamento do casal, a chegada dos filhos e os negócios da cantora como empresária ao afastamento dela dos lançamentos musicais.

O rapper negou essa possibilidade e confirmou que Rihanna está trabalhando em novas músicas. "Ela está no estúdio agora", afirmou.

A$AP ainda brincou sobre ter revelado uma informação que não poderia ser divulgada naquele momento. "Sim, eu disse isso. Desculpa, amor."

Mesmo com a necessidade de "sigilo", o rapper adiantou que a cantora está envolvida no processo criativo do novo material. "Ela está trabalhando. Ela está preparando algo, sem brincadeira. Droga, vou me meter em problemas por isso", contou.

O último lançamento de Rihanna foi o álbum de estúdio ANTI, em 2016. O disco reuniu grandes sucessos da artista, como Work, Needed Me e Love on the Brain.

Em 2023, ela voltou aos palcos com a apresentação do intervalo do Super Bowl, onde apresentou seus hits We Found Love, Diamonds, Work e Umbrella. Durante a performance, ela também revelou que estava grávida do segundo filho com Rocky.

Fora da música, Rihanna ampliou sua atuação no mercado da beleza e da moda com as marcas Fenty Beauty, Fenty Skin e Savage X Fenty.

Nos últimos anos, ela também tem se dedicado à maternidade. A artista e A$AP Rocky são pais de RZA, Riot e Rocki.

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Palavras-chave

MÚSICA/RIHANNA/ESTÚDIO/RETORNO/A ROCKY/REVELAÇÃO
Cultura
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