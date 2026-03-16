Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

5 filmes para conhecer Amy Madigan, vencedora do Oscar por 'A Hora do Mal'

Estadão Conteúdo

Uma das categorias mais celebradas do Oscar 2026 neste domingo, 15, foi a que concedeu a Amy Madigan o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante. A artista retornou à cerimônia após 40 anos - em 1986, ela foi indicada ao prêmio por Duas Vezes na Vida, mas perdeu para Anjelica Huston - e foi reconhecida por seu papel como a misteriosa tia Gladys em A Hora do Mal.

O feito de Madigan é raríssimo, já que a academia não costuma premiar filmes de terror e A Hora do Mal foi indicado em apenas uma categoria. O filme narra a história do misterioso desaparecimento repentino de dezenas de estudantes da mesma turma de uma escola. Um único menino que não foi capturado não sabe dizer o que aconteceu, e a professora, Justine (Julia Garner), é a principal suspeita.

Dirigido por Zach Cregger, A Hora do Mal está disponível na HBO Max. O Estadão selecionou mais 6 filmes para conhecer a trajetória de Amy Madigan. Confira.

Ruas de Fogo (1984)

O filme é um marco dos anos 1980. O longa narra o sequestro de uma cantora por uma gangue de motociclista. Seu ex-namorado, então, é contratado para resgatá-la. Madigan interpreta a ex-soldado McCoy. Onde assistir: Disponível para aluguel na Prime Video e Apple TV.

Duas Vezes na Vida (1985)

Primeira indicação de Madigan ao Oscar, o longa acompanha um homem que, casado há 30 anos, se apaixona por uma viúva. A atriz interpreta Sunny. Onde assistir: Disponível na Mubi.

Campo dos Sonhos (1989)

Baseado no livro homônimo de W. P. Kinsella, o filme mistura esportes e fantasia. Roy, um agricultor, começa a ouvir vozes misteriosas à noite e decide construir um campo de beisebol. Madigan vive a mulher do protagonista, Annie. Onde assistir: Disponível para aluguel na Prime Video e Apple TV.

Quem Vê Cara Não Vê Coração (1989)

Madigan também integrou o elenco de um dos primeiros filmes de Macaulay Culkin. A trama acompanha Buck, um tio solteiro que resolve cuidar de seus três sobrinhos. Onde assistir: Disponível para aluguel na Prime Video e Apple TV.

Espíritos Obscuros (2021)

Se o desejo é assistir a Madigan em outro filme de terror, a atriz esteve recentemente no elenco de Espíritos Obscuros. O filme tem produção de Guillermo del Toro e explora uma lenda do folclore dos povos originários algonquinos, nos Estados Unidos, o Wendigo. Onde assistir: Disponível no Disney+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/OSCAR 2026/AMY MADIGAN/PREMIAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINHEIRO

No Paredão do BBB 26, Ana Paula Renault atende ao Big Fone e recria meme: 'Tô rica'

Emparedada respondeu corretamente as perguntas e ganhou 20 mil reais

16.03.26 13h03

MÚSICA

Viviane Batidão é uma das convidadas do ‘TVZ Ao Vivo’ desta semana, no Multishow e Globoplay

Paraense apresenta, ao vivo, o feat ao lado de Pocah

16.03.26 11h45

OSCAR 2026

Por que Tânia Maria desistiu do Oscar? Atriz explica decisão da ausência

Na comunidade onde cresceu, os moradores organizaram uma recepção especial para celebrar o sucesso recente da artista

16.03.26 9h09

INTIMIDADE

Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26

O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz

16.03.26 9h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

INTIMIDADE

Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26

O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz

16.03.26 9h04

OSCAR 2026

Por que Tânia Maria desistiu do Oscar? Atriz explica decisão da ausência

Na comunidade onde cresceu, os moradores organizaram uma recepção especial para celebrar o sucesso recente da artista

16.03.26 9h09

OSCAR 2026

Kléber Mendonça Filho se pronuncia após 'O Agente Secreto' não levar nenhuma estatueta no Oscar 2026

O filme brasileiro estava concorrendo em 4 categorias da premiação mundial

16.03.26 10h09

OSCAR 2026

Michael B. Jordan é visto comemorando em fast food após ganhar o Oscar

O ator demonstrou, simplicidade, carisma e deu autógrafos aos funcionários do local

16.03.26 11h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda