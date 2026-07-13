33º Festival de Cinema de Vitória começa neste sábado com programação gratuita

Entre os dias 18 a 25 de julho acontece o 33º Festival de Cinema de Vitória, considerado o maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo. A programação completa do evento já foi divulgada e todos os detalhes poderão ser conferidos com a cobertura completa do Grupo Liberal, com o jornalista e colunista Ismaelino Pinto.

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Com acesso gratuito ao público, as atividades acontecem no Sesc Glória e no Hotel Senac Ilha do Boi. Durante oito dias, serão exibidas mais de 90 produções audiovisuais, distribuídas entre mostras competitivas e sessões especiais, além de debates, encontros e atividades formativas que transformam Vitória em um dos principais polos do cinema brasileiro durante o período do evento.

Nesta edição, o festival presta homenagem à atriz Camila Morgado e ao diretor, roteirista e produtor Rodrigo Aragão, reconhecidos por suas contribuições ao audiovisual nacional. Segundo a diretora do evento, Lucia Caus, a seleção de filmes oferece um amplo retrato da produção cinematográfica brasileira contemporânea, destacando ainda a participação do Espírito Santo com a exibição de 23 produções capixabas, valorizando os realizadores locais.

Mostras competitivas

As exibições competitivas serão realizadas no Sesc Glória, com sessões distribuídas entre os turnos da tarde e da noite. No Teatro Glória, sempre a partir das 19h, serão apresentados os filmes da 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, da 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas e da 15ª Mostra Foco Capixaba.

Cena do filme Folclórica, do diretor capixaba Rodrigo Aragão (Foto: Divulgação)

Já a programação vespertina será dividida entre as salas Cariê Lindenberg, localizada no segundo andar, e Marien Calixte, no terceiro. A Sala Marien Calixte receberá as mostras Quatro Estações, Cinema Ambiental, Cinema e Negritude, Corsária e Nacional de Videoclipes. Enquanto isso, a Sala Cariê Lindenberg exibirá as produções das mostras Mulheres no Cinema, Outros Olhares — incluindo o programa Pequenos Olhares — e Do Outro Lado – Cinema Fantástico.

Premiações

Os filmes participantes disputarão o tradicional Troféu Vitória, principal reconhecimento concedido pelo festival. A escolha dos vencedores será feita por um Júri Técnico, formado por especialistas do setor audiovisual, e pelo Júri Popular, composto pelos espectadores, que poderão votar no melhor filme de cada mostra ao término das sessões.

Nesta edição, o festival contabilizou 1.697 inscrições, sendo 1.386 curtas-metragens e 311 longas-metragens. Além do Troféu Vitória, as produções concorrem a premiações especiais, entre elas o Prêmio Canal Brasil de Curtas, incentivos destinados aos vencedores das mostras nacionais de curtas, longas e videoclipes, além de consultoria para projetos em fase de pós-produção. Também será concedido o Prêmio Sesc Glória, que garante ao longa vencedor da mostra competitiva nacional um licenciamento de dois anos para exibição nos cinemas do Sesc Espírito Santo.

Cena do curta-metragem Floresta do Fim do Mundo (Foto: Divulgação)

Homenageados

A atriz Camila Morgado será a homenageada nacional desta edição. Com uma carreira consolidada no cinema, na televisão e no teatro, ela tem entre seus principais trabalhos o filme Olga (2004), dirigido por Jayme Monjardim.