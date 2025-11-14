Estudantes de Mãe do Rio criam painel ecológico com resíduos de mandioca e ovos

Com criatividade, ciência e o olhar atento para problemas reais da comunidade, estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Marino Contti, em Mãe do Rio, no nordeste paraense, desenvolveram um projeto que transforma resíduos orgânicos em materiais úteis para a construção civil. A equipe desenvolveu painéis ecológicos sustentáveis, utilizando cascas de mandioca e de ovos para criar placas de revestimento de baixo custo e impacto ambiental reduzido.

O trabalho é orientado pelo professor Antonio Denilson Leandro da Silva e desenvolvido pelos estudantes Caíke Pinheiro, Kaio Vinícius e Paulo Kleber. A proposta rendeu à equipe uma vaga entre os finalistas do Solve for Tomorrow Brasil 2025, programa de cidadania corporativa da Samsung que estimula alunos da rede pública a buscarem soluções inovadoras por meio da abordagem STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

A iniciativa se conecta diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), e evidencia o protagonismo da juventude amazônica na criação de soluções para desafios ambientais, tema que ganha força com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém.

Projeto de Caíke Pinheiro, Kaio Vinícius, Paulo Kleber e do professor Antonio Denilson transforma resíduos em painéis ecológicos. (Divulgação)

Sustentabilidade como ponto de partida

O projeto começou a ser desenvolvido em janeiro no Clube de Iniciação Científica, quando a equipe decidiu transformar resíduos abundantes na região, como cascas de mandioca e ovos, em um produto útil, acessível e ambientalmente responsável. “O Pará é um dos maiores produtores de mandioca do Brasil, e o processamento gera grande quantidade de resíduo. Apesar de orgânico, se esse material fica acumulado, pode gerar danos ambientais. Então, o que podemos fazer com isso?”, questionou o professor.

O mesmo processo investigativo ocorreu com a casca de ovo, outro resíduo amplamente disponível. A equipe buscou formas de combinar ambas as matérias-primas para criar um produto útil.

“A primeira ideia dos alunos era produzir algo biodegradável, como vasilhas, mas eu provoquei: pensem fora da caixinha. Foi assim que chegamos à produção dos painéis ecológicos”, disse.

Do decorativo ao funcional

A ideia inicial era produzir painéis decorativos, mas o trabalho evoluiu durante o processo de mentoria oferecido pelo programa, quando especialistas incentivaram o grupo a ampliar sua visão sobre o impacto social do material.

Os estudantes aprimoraram o compósito orgânico e passaram a incorporar também função acústica aos painéis. Segundo o professor Antonio Denilson, a escolha desse caminho surgiu de uma preocupação observada dentro da própria escola. Ele explica que o grupo buscava uma solução que contribuísse para o conforto de alunos com transtorno do espectro autista (TEA).

“Todas as escolas têm estudantes autistas, e eles têm alta sensibilidade a ruídos. Como podemos melhorar a vida desses estudantes?”, explicou.

O aluno Paulo Kleber lembra como os testes começaram após a mentoria: “A gente já vinha produzindo modelos, mas fomos levados ao questionamento sobre a necessidade da função acústica. Começamos os testes e vimos que realmente os painéis poderiam ser acústicos”, contou.

O avanço técnico foi possível graças ao uso de resina vegetal, componente natural que funciona como agente de ligação. O resultado é um painel mais resistente, estável e com novas possibilidades de aplicação em ambientes internos.

Processo de fabricação

O processo de fabricação utiliza apenas materiais reaproveitados e um componente natural de ligação. As etapas incluem:

Coleta das cascas de mandioca e ovos;

Lavagem e secagem ao ar livre;

Trituração e peneiramento, até virar pó fino;

Mistura com resina vegetal;

Modelagem e cura, resultando em um painel firme, resistente e funcional.

Painel ecológico de casca de mandioca leva alunos do Pará à final. (Arquivo Pessoal)

Os estudantes destacam que todos os resíduos utilizados seriam descartados, o que reforça o caráter ambiental do projeto. Além disso, o produto final apresenta custo-benefício superior a materiais convencionais disponíveis no mercado. Cada painel pode ser fabricado por aproximadamente R$ 23, valor considerado acessível para famílias e instituições que buscam alternativas sustentáveis.

Reconhecimento nacional

Para os jovens de Mãe do Rio, chegar à final do Solve for Tomorrow representa mais do que um prêmio. É a confirmação de que a ciência produzida na escola pública tem impacto social. “Foi uma alegria grande… Ficamos felizes porque isso mostra que toda nossa dedicação ao projeto teve um resultado. Todo nosso empenho teve um resultado”, disse Caíke Pinheiro.

O professor Denilson também reconheceu o valor da conquista: “Enquanto professor, eu tinha aquela sensação de que eles avançariam, pela qualidade do trabalho escrito e do protótipo. Mas eu sempre dizia: ‘Avançando ou não, já somos vencedores’.”

O projeto também reforça a capacidade criativa de alunos da rede estadual e o potencial da Amazônia para desenvolver soluções alinhadas às pautas globais de sustentabilidade.

Novos caminhos e diálogo com a COP

A conquista no a premiação abriu novas perspectivas para os estudantes de Mãe do Rio, que agora vislumbram a continuidade do projeto para além do ambiente escolar. A equipe já estuda a possibilidade de patentear a solução e desenvolver uma startup, capaz de transformar a pesquisa em um produto socialmente relevante e comercialmente viável.

Kaio Vinícius explica que a repercussão do projeto ampliou a visão do grupo sobre inovação e futuro. “A COP é um momento em que muitas ideias ganham forma. O futuro é moldado a partir dessas ideias e a gente acredita que o nosso projeto pode não só inspirar, mas também abrir novas perspectivas e mostrar que a população pode inovar, pode trazer um futuro mais ecológico e verde para o mundo”, afirmou.

Estudantes do Pará criam painel ecológico com cascas de mandioca e ovos. (Arquivo Pessoal)

O professor acredita que o painel ecológico desenvolvido pelos jovens se alinha diretamente aos debates globais sobre clima e sustentabilidade que estão em destaque na COP 30. “A conferência surge como resposta às grandes questões climáticas. Nosso projeto traz um olhar para a produção de novos materiais a partir daquilo que vem da própria natureza. É uma forma de chegar ao pequeno produtor e dizer: ‘Temos algo diferente sobre o aproveitamento desse resíduo; que tal ser parte dessa ideia de transformação?’”, explicou.

Para ele, o impacto vai além do produto final: “É também inspirar jovens para serem agentes de transformação… Entender que seu bairro, sua rua, sua cidade têm problemas, e que a ciência oferece caminhos para propor soluções reais”, completou.

Sobre a premiação

A Samsung anunciou os dez finalistas da 12ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, programa de cidadania corporativa realizado em parceria com o Cenpec. A iniciativa estimula estudantes e professores da rede pública a desenvolverem soluções inovadoras com base na metodologia STEM, incentivando o uso da ciência e da tecnologia para resolver desafios reais das comunidades.

Nesta edição, as regiões Nordeste e Norte se destacaram entre os finalistas, com o Pará liderando em número de projetos, representado por equipes de Marabá e Mãe do Rio. A sustentabilidade aparece como o tema central de 2025, acompanhada por propostas nas áreas de saúde e construção civil.

Criado em 2014, o programa já envolveu mais de 185 mil alunos, 42 mil professores e 8 mil escolas públicas em todo o país. Os três vencedores nacionais receberão prêmios tecnológicos da Samsung, como notebooks, tablets, smartwatches e televisores para as instituições participantes.

Nesta etapa final, cada estudante recebeu um smartphone Samsung como reconhecimento pela participação no programa. O resultado oficial será anunciado no dia 3 de dezembro.