Quase três mil estudantes recebem certificados do programa 'Capacita COP 30'

2.900 participantes do programa “Capacita COP30”, voltado à qualificação profissional da população, receberam certificados de conclusão de curso na noite desta quinta-feira (17), durante cerimônia realizada no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Esta é a segunda turma a ser formada no programa, somando-se aos 1,6 mil certificados distribuídos anteriormente, o que totaliza 4,5 mil pessoas capacitadas até o momento, segundo o governo do Pará.

VEJA MAIS

O programa, fruto de uma articulação entre o governo estadual e 25 entidades, visa preparar a população para as oportunidades que surgirão com a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em novembro de 2025 na capital paraense. O objetivo do governo é formar 22 mil pessoas em áreas como infraestrutura, turismo, logística, hotelaria, produção alimentícia e atendimento ao público, oferecendo atualmente 67 cursos diferentes.

Durante a solenidade, a vice-governadora e coordenadora estadual da COP30, Hana Ghassan, ressaltou a importância do esforço conjunto para qualificar a população. Ela também anunciou o lançamento de uma plataforma ainda este ano, que conectará os alunos dos cursos ao mercado de trabalho. “É graças à união com esses 25 parceiros que conseguimos chegar até aqui. Eu faço questão de cumprimentar todos os envolvidos neste esforço”, afirmou.

Ghassan destacou ainda o avanço do programa. “Estamos muito felizes porque já capacitamos 4,5 mil pessoas, de um total de 22 mil vagas previstas. Sabemos que o desenvolvimento do Estado, a geração de emprego e renda, dependem de uma mão de obra qualificada. O governo está trabalhando nesse sentido, em parceria com diversas entidades”, declarou.

Ela também mencionou o papel da nova plataforma que será lançada pela Secretaria de Tecnologia. “Essa plataforma vai conectar quem fez os cursos, que agora possui o selo de Capacitação COP30, com o mercado de trabalho, unindo esses dois eixos para promover ainda mais progresso para o nosso Estado e nossa capital, Belém”, completou a vice-governadora.

Além da qualificação civil, agentes de segurança pública também estão sendo preparados para a COP30. O coronel da Polícia Militar, José Wilson de Moura, que aprimorou o inglês por meio do programa, afirmou que a capacitação é essencial para garantir a excelência da conferência. “É um curso de fundamental importância para a COP30, e o Governo do Estado está investindo para capacitar seus servidores”, comentou.

O major da Aeronáutica, Flavio Cariri, também destacou a relevância da parceria com o governo, que permitiu a inclusão de 25 militares no programa. “Essa capacitação veio em um momento ideal, pois não é fácil encontrar cursos de qualidade, especialmente gratuitos. A parceria com o governo foi essencial para alcançarmos esse objetivo”, avaliou.