Obras no Porto Futuro 2 aliam espaço tradicional a inovações tecnológicas como legado da COP 30

O Porto Futuro II é um dos projetos que deixarão um legado duradouro da COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que será realizada em novembro, na capital paraense, Belém. A iniciativa visa recuperar e revitalizar a área anteriormente ocupada por operações portuárias. Atualmente, as obras seguem em ritmo acelerado, com 75% da execução já concluída.

A história do local remonta ao início do século XX. Inaugurado em 2 de outubro de 1909, o porto começou com 120 metros de cais e um único armazém. Quatro anos depois, em 1913, sua infraestrutura já contava com 15 armazéns e 1.860 metros de cais acostável. Durante esse período, a economia local girava em torno do comércio e da exportação da borracha. A partir da década de 1970, novas cargas, como trigo, passaram a ser escoadas pelo porto. Com mais de um século de existência, o espaço carrega um importante valor histórico.

O processo de restauro do Porto Futuro II, localizado na Avenida Marechal Hermes, está sendo conduzido em diversas etapas minuciosas, supervisionadas por uma equipe técnica composta por mais de 400 profissionais, incluindo engenheiros, arquitetos e especialistas na área. Além disso, a aprovação de órgãos fiscalizadores, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Dphac), é um requisito essencial para a viabilização do projeto.

Galpões passaram por restauro e reestruturação (Pedro Guerreiro / Agência Pará)

De acordo com Rodolfo Castro, diretor do Departamento de Projetos da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a restauração das estruturas metálicas dos armazéns envolveu tanto a recuperação de peças originais quanto a substituição de elementos danificados. Um mapeamento a laser foi realizado para identificar quais componentes poderiam ser preservados e quais necessitavam de troca. Ele explica que, no restauro, é fundamental evitar a criação de um "falso histórico", conceito definido pelo teórico Cesare Brandi como a reprodução de um estilo antigo sem respaldo documental, o que compromete a autenticidade da obra.

Para assegurar essa distinção, a diferenciação das estruturas foi feita por meio da coloração dos armazéns: as peças originais mantêm um tom de vermelho mais claro, enquanto as substituídas ou acrescentadas durante a reforma apresentam um vermelho mais escuro. A fase de restauração das estruturas metálicas já foi finalizada, e o momento atual envolve a instalação da pele de vidro nos armazéns.

Memória preservada

Outro elemento icônico do espaço, os guindastes históricos, também passam por um cuidadoso processo de restauração. Ao todo, sete guindastes serão recuperados, incluindo um de maior porte, que será transformado em mirante aberto ao público após a COP 30. Os demais permanecerão no local como parte da identidade visual e da história do porto.

Até mesmo o piso do complexo será restaurado na última etapa antes da entrega. Os paralelepípedos originais, que remontam ao período da construção do porto, serão retirados, restaurados e reinstalados para garantir um ambiente fiel à época.

Anteriormente sob administração da Companhia Docas do Pará (CDP), a área foi transferida para o Governo do Estado. Além de preservar sua história, os armazéns serão reaproveitados para abrigar novos espaços, incluindo o Museu da Navegação, que integrará o complexo. O projeto é gerenciado pela Secult.

Ursula Vidal, secretária de Cultura do Pará, ressalta a importância do Porto Futuro II para a cidade. "Belém tem uma relação intrínseca com os rios, que moldam nossa cultura e identidade. Esse projeto se conecta com esse legado e reforça nossa ancestralidade ribeirinha", pontua. Além disso, ela destaca que o Porto Futuro II se tornará uma das maiores áreas portuárias turísticas do Brasil, conciliando desenvolvimento e valorização da memória local. "Estamos investindo em novos setores econômicos que contribuirão significativamente para os indicadores sociais do estado", enfatiza.

Um espaço multifuncional

O Porto Futuro II contará com cinco empreendimentos em um modelo de "condomínio cultural". O Armazém 4A sediará o Museu das Amazônias, sob a administração do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), responsável por museus renomados, como o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O espaço será dedicado a exposições inéditas.

O Armazém 4 será transformado em um Centro Gastronômico, enquanto os Armazéns 5 e 6 receberão o Parque de Bioeconomia, um espaço voltado para empreendedores amazônicos desenvolverem e comercializarem seus negócios sustentáveis. Já a Caixa Cultural, sob gestão da Caixa Econômica Federal, oferecerá exposições, galerias de arte, teatro e iniciativas culturais, sendo a primeira unidade da instituição na região Norte.

O complexo também contará com quiosques, uma área de convivência interna equipada com playground e uma fonte de água interativa, tornando-se um espaço de lazer e cultura.