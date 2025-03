Lista com 5 lugares para comer comida saudável em Belém

Belém é nacionalmente conhecida como uma cidade rica gastronomicamente, não à toa é nomeada desde o ano de 2015 como Cidade da Gastronomia Criativa pela Unesco e o turismo gastronômico só tende a crescer, principalmente, com a proximidade da COP 30, a ser realizada em novembro de 2025.

Muito além de criatividade alimentar, a culinária paraense também é conhecida por apresentar altos índices calóricos em alguns pratos típicos, como é o caso do peixe frito com o açaí. Pensando em alternativas para os turistas ou mesmo aqueles que desejam ter uma alimentação mais saudável e não conhecem opções de restaurantes, O Liberal selecionou 5 sugestões de estabelecimentos com especialidades saudáveis, que vão desde o vegetarianismo ao veganismo.

Confira aqui 5 locais de restaurantes com cozinhas saudáveis em Belém:

Govinda Restaurante Vegano

Restaurante vegetariano e vegano inclui no cardápio opções menos calóricas de alguns pratos típicos, como a maniçoba e itens da culinária indiana. Há também lanches, bebidas e produtos de fabricação própria como pães integrais, farofas, banana chips, cookies, brownies, etc.

O cardápio inclui também pratos livres de glúten e lactose para pessoas intolerantes.





Endereço:Rua dos Mundurucus 1800. Entre Padre Eutíquio e Serzedelo. Batista CamposHorário de Funcionamento:

Segunda à sábado: 9:00h às 22:00h

Domingo: 9:00h às 15:00h

Iacitata Amazônia Viva

Focado na culinária com o uso de produtos sem agrotóxicos e com cultura alimentar da Amazônia, o Iacitata Amazônia Viva também apresenta em seu menu alimentos feitos de forma mais sustentável, menos calóricos e com opções vegetarianas e veganas.



Endereço:Praça Frei Caetano Brandão. Esquina com a Rua Siqueira Mendes, Cidade Velha.Horário de Funcionamento:Segunda à sábado: 10:00h às 18:00hDomingo: Fechado

Mango Alimentação Saudável



Para quem deseja opções leves e práticas, o Mango Alimentação Saudável é a opção. O menu inclui pokes, saladas, wraps e smoothies, com foco em ingredientes frescos, seja para uma alimentação pré-treino ou após, o Mango oferece opções de baixo teor calórico.



Endereço:Avenida Brás de Aguiar, 593, Nazaré

Horário de Funcionamento:

Segunda à sábado: 11h30 às 22h

Domingo: 11h:30m às 15:00h

Grão Culinária Saudável

O Grão Culinária Saudável é ideal para quem busca uma alimentação equilibrada e por ingredientes frescos e ricos em nutrientes. O restaurante oferece pratos com proteínas leves, sucos naturais e sobremesas, completando uma refeição perfeita para quem quer manter a forma e saúde.

Santa Orgânica

Horário de Funcionamento:Todos os dias de 11h30h às 22h

Com um cardápio focado em ingredientes orgânicos e livres de aditivos, o restaurante oferece saladas, bowls e wraps preparados com frutas e vegetais frescos da região. Conta com opções zero glúten e zero lactose.



Endereço:Travessa D. Pedro I, 546, entre Municipalidade e Senador Lemos, Umarizal.Avenida Serzedelo Corrêa, 890. Batista Campos.

Horário de Funcionamento:

Terça à Sabado: 11h30m às 23:00h

Domingo: 12:00h às 15:00h

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com.)