Helder sobre os desafios e a preparação de Belém para a COP 30: ‘Tivemos coragem’

Participando da 29ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 29), em Baku, no Azerbaijão, o governador do Pará, Helder Barbalho, falou em entrevista ao Grupo Liberal sobre os desafios de preparar Belém para a próxima edição do evento, a COP 30, que será realizada em novembro do próximo ano, e os questionamentos sobre a estrutura da cidade.

“É um processo natural. Tivemos a coragem de tirar o maior evento (climático) do mundo do que seria o normal, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são cidades preparadas. E é exatamente o desafio de fazer o maior evento climático na Amazônia que nos levou a essa oportunidade”, declarou Helder Barbalho.

Por isso, o governador afirma que olha a escolha de Belém para receber o evento “sob o ângulo da oportunidade”. Ele reconhece que há “muitos desafios”, mas afirma que eles estão sendo enfrentados. “Temos um povo trabalhador e estamos trabalhando para fazer do nosso jeito o melhor evento, que deixa um legado de cidade melhor para se viver, um legado em que a população de Belém, do Pará, possa vencer seus desafios a partir dessa agenda, e um legado ambiental por se fazer o maior evento do clima na maior floresta tropical”, disse.

“Por isso, tenho absoluta convicção que faremos uma COP extremamente importante pela mensagem e pelo legado que ela deixa. Mas, acima de tudo, será uma oportunidade para que a gente possa trazer benefícios para quem vive em Belém e no Pará”, acrescentou.

As declarações foram dadas durante evento com governadores no Hub Consórcio Amazônia Legal, na COP 29. O local ficou lotado e contou com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin.

“É a demonstração que o mundo está voltado para nós e temos que ter orgulho disso. Nós temos que ter a responsabilidade do que está sob os nossos ombros, mas também da oportunidade que está diante de nós. É o mundo inteiro voltando-se para Belém e temos que viver este momento da melhor maneira para que isto possa resultar em conquista para a nossa gente”, disse Helder barbalho.