Governador e ministros vistoriam obras para COP 30 em Belém nesta quarta-feira (24.07)

Em Belém, o governador Helder Barbalho se reunirá, nesta quarta-feira (24), com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para analisar as ações do Governo Federal na capital. O primeiro compromisso é uma reunião, no Palácio do Governo, que também terá a participação do ministro das Cidades, Jader Filho, e do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Em seguida, a comitiva vai visitar as obras em execução na cidade para a COP 30, como as do Parque da Cidade, do Mercado de São Brás, da Estação das Docas, da Nova Doca, entre outras.

A realização da COP 30 trará a Belém, em novembro de 2025, os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) em debates para a revisão das suas metas de emissão de gases. No Pará, os países membros devem reforçar o comprometimento em zerar as emissões até 2035.

A chamada “COP da Floresta” é a oportunidade para que líderes mundiais reflitam sobre o futuro do planeta e, também, para as comunidades tradicionais da floresta se manifestarem sobre a importância da preservação ambiental e da necessidade de desenvolvimento para a região.

Parque da Cidade

O Parque da Cidade será um futuro parque urbano e está em construção na área do antigo Aeroporto Brigadeiro Protásio, entre as avenidas Brigadeiro Protásio e Júlio Cézar, no bairro da Sacramenta, em Belém.

O equipamento cultural terá um Centro de Economia Criativa, o Centro Gastronômico, cinema, estúdio de gravação musical, mercado de produtos regionais, biblioteca, fonoteca, praça de alimentação, a praça marajoara e um ateliê multiuso. Haverá ainda uma Torre de Contemplação, um templo ecumênico, o "Oratório da Água e da Luz", um Teatro Multiuso, palcos interno e externo e uma Praça de Exposição de Aeronaves.

Porto Futuro II

De acordo com o governo estadual, é um espaço ligado às atividades econômicas relacionadas ao turismo, cultura, lazer e gastronomia, valorizando o patrimônio imaterial dos povos da Amazônia. No local será construído também o "Museu das Amazônias", um espaço de Cultura e Educação que será implementado no galpão 4A do Porto Futuro II.

A ideia é que o Porto Futuro II esteja pronto até outubro de 2025, um mês antes da realização do encontro da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30.

Parque de Bioeconomia

É um projeto pioneiro no Brasil que engloba várias iniciativas, incluindo a Escola de Saberes da Floresta, um Centro de Turismo de Base Local, o Espaço de Bioeconomia e Inovação, o Observatório da Bioeconomia, o Centro de Cultura Alimentar e o Centro de Sociobioeconomia. Cada um desses componentes desempenha um papel específico na promoção de uma economia sustentável e na preservação do patrimônio natural e cultural da região.

Nova Doca

O projeto da Nova Doca envolve 1,2 quilômetro de canal, com serviços de drenagem, paisagismo, urbanização e construção de passarelas, além da substituição de seis comportas para controle de água de maré, a fim de evitar inundações. Também serão pavimentados mais de 2,4 km da Avenida Visconde de Souza Franco e construído outro sistema de drenagem profunda e superficial de chuva, rede de esgoto sanitário, tubulação de água potável, ciclovia e um sistema de energia limpa.