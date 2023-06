Belém espera ministros para debater importância da COP na Amazônia nesta segunda (26)

A partir das 9h desta segunda-feira (26), representantes dos governos estaduais e federais participam do evento “O que é a COP?”, no Hangar - Centro de Convenções, em Belém (PA). A programação é uma realização do Governo do Pará, com apoio do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

Estão previstas as participações dos ministros da Casa Civil e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Rui Costa e Marina Silva; e o representante do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, Gustavo Manez; além do governador do Estado Helder Barbalho (MDB), vice-governadora Hana Ghassan (MDB) e prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL).

O objetivo do evento é explicar à população o que é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP, e qual a importância do evento a ser realizado no Brasil e, em especial, na capital paraense. Em 2025, a COP 30 será realizada em Belém.

Após a cerimônia de abertura às 9h, com o tema “Importância da realização da COP na Amazônia Brasileira”, serão realizadas mesas redondas com as seguintes temáticas: “Mudanças no clima: Contexto global, acordos internacionais, visão estratégica, transição econômica e a amazônia”, às 11; “Campeões pela ação climática nas COP’s”, às 14h; “Conferência do Clima - escopo das negociações, resultados das COPs, papel ONU, país, estado e cidade sede na organização da COP”, às15h30; e “COP 30 em Belém - estrutura e preparação”, às 17h, encerrando o evento.

Parceria do Estado com o Governo Federal

As agendas do Governo Federal em Belém demonstram que, de fato, os governos estão alinhados no objetivo de ter sucesso na realização da COP no ano de 2025. Durante passagem por Abaetetuba no último final de semana para a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reafirmou o compromisso de trabalhar em parceria com o governo do Estado para garantir o sucesso do evento.

“O Helder vai receber em 2025, o maior evento de clima que existe no mundo. Não sei se aqui no Pará a gente vai ter 50 mil pessoas de fora, 60 mil ou 70 mil. Não sei quantos chefes de estado estarão aqui. Mas quando fui ao Egito participar do evento e nós colocamos a questão do Pará, o que encantou o povo é que pela primeira vez vai ter uma discussão sobre o clima num estado amazônico. E aí vamos ter que trabalhar muito”, declarou Lula.