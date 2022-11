'Voltei com disposição de fazer o que não fiz da outra vez', diz Lula durante a COP 27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu continuidade à sua agenda na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27) nesta quinta-feira (17), em um encontro aberto com a sociedade civil, que contou com a presença de representantes do movimento indígena, negro, jovem e científico do Brasil. Em seu discurso, declarou que neste terceiro mandato que cumprirá no país, fará “mais, com mais competência e mais qualidade”.

Dentre os tópicos que o presidente eleito afirmou que serão prioridades sob seu comando, está a volta do Ministério da Cultura, que foi extinto ainda no início do governo Bolsonaro, em 2019. “Vamos fazer o país fervilhar do ponto de vista da cultura e levar para as periferias desse país”, prometeu.

Em seu discurso, Lula ressaltou ainda que todos devem “trabalhar juntos” para avançar em políticas sociais no país, assegurou que aumentará o salário mínimo e voltará a criar programas sociais para o fortalecimento da agricultura familiar, por exemplo. "O país precisa ser recuperado”, exaltou.

O presidente eleito não entrou em detalhes em suas propostas, mas declarou que quer aumentar o acesso à educação e o reconhecimento de territórios quilombolas. Mais uma vez, citou que criará o Ministério dos Povos Originários, para ter uma “mudança concreta com os povos indígenas deste país”, no entanto até o momento, não declarou quem assumirá a pasta.

O encontro teve um tom íntimo, em uma sala de reunião da conferência, e na maior parte do tempo o político ouviu as demandas dos representantes de movimentos sociais. Lula foi ao evento acompanhado da futura primeira-dama Rosangêla da Silva, Janja, e do ex-ministro da educação Fernando Haddad. “Eu voltei com uma disposição de fazer o que não fiz da outra vez, fazer mais e tentar fazer com mais competência e mais qualidade”, afirmou.