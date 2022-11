Senadores vão encontrar Lula antes de participação do presidente eleito na COP 27

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, chegou nesta terça-feira (15) no centro de eventos onde ocorre a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, realizada na cidade de Sharm el-Sheikh. Ele esteve no estande do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, onde se encontrou com os governadores do Pará, Helder Barbalho e Mauro Mendes, do Mato Grosso.

Ao Grupo Liberal, Pacheco confirmou que a comitiva de senadores que está na COP 27 terá uma reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda nesta terça-feira, às 16 horas no horário local (11 horas de Brasília). Além de Rodrigo Pacheco, integra a comitiva de senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Giordano (MDB-SP), Eliziane Gama (Cidadania-MA) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

EUA e China na agenda

O presidente eleito também já tem agendas marcadas com o enviado americano do clima, John Kerry. A reunião será no fim do dia e será reservada. A assessoria de Lula também confirmou agenda com Xie Zhen Hua – Alto Representante Chinês para o Clima.