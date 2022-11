Senador Randolfe diz que Lula deverá propor que COP 30, em 2025, seja no Brasil

O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), que também participa da 27ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP 27, realizada na cidade de Sharm el-Sheikh, afirmou nesta segunda-feira (14) que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá, em sua agenda no evento, propor a realização da edição 30 da Cop, em 2025, no Brasil.

VEJA MAIS

"O presidente está muito determinado a isso, que em 2025 nós possamos realizar a conferência. Nós já deveríamos ter realizado em 2019, mas lamentavelmente foi cancelada pelo governo brasileiro. Mas, ao que tudo indica, o presidente tem esse desejo de que uma das Conferências do Clima nos próximos quatro anos volte a ocorrer em nosso país", disse.

Agenda

Luiz Inácio Lula da Silva, viajou nesta segunda-feira (14) em um avião fretado de São Paulo para o Egito, onde irá participar da COP 27.

Na próxima quarta-feira (16), pela manhã, ele estará presente no evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, que contará com a participação dos governadores dos Estados da Amazônia Legal.

Ainda na quarta-feira, durante a tarde, Lula fará um pronunciamento na COP 27, na área da Organização das Nações Unidas (ONU), a Blue Zone. Em suas redes sociais, o presidente eleito falou sobre sua participação no evento. “O combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. Trabalharemos pelo futuro do nosso país e do planeta, que é um só e de todos", afirmou.

A agenda dele na COP 27 continua na quinta-feira (17). Nesse dia, segundo informações divulgadas pelo PT, Lula se encontrará com representantes da sociedade civil brasileira, no Brazil Hub, durante a manhã, e participará do Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática, à tarde.