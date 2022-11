Projeto brasileiro de abastecimento de água reaproveitada das chuvas ganha prêmio na COP 27

A iniciativa "Quebrada Ecológica", do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), foi premiada esta semana no pavilhão da Juventude (Youth Pavilion) da 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), sendo reconhecida como uma das 12 melhores iniciativas inovadoras que buscam soluções sustentáveis ao planeta.

O anúncio foi feito na quinta-feira (11) e o prêmio, chamado ImaGen Ventures, é concedido pela Generation Unlimited, entidade vinculada à Unicef, que reconheceu o projeto pela ação de construir minicisternas em uma comunidade de periferia, utilizando coleta da água de chuva.

VEJA MAIS

A iniciativa garantiu o abastecimento de água para mais de 2 mil famílias na ocupação Maria da Penha, em Guarulhos (SP).

Com a premiação, o "Quebrada Ecológica" ganha uma aceleração global e também 20 mil dólares de financiamento. O recurso será usado para replicar a construção das minicisternas em outras ocupações periféricas e também no projeto Cozinha Solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), que serve mais de 6 mil marmitas gratuitas todos os dias nas periferias do Brasil.

Mais de 2 mil famílias foram beneficiadas com o projeto (Divulgação)

Além do projeto brasileiro, foram reconhecidas também iniciativas de países como Egito, Paquistão, Zimbabwe, Quênia, Uganda, Jordânia, Serra Leoa, Síria, Armênia, Nicarágua e Líbano.

Os vencedores passaram por diversas etapas nacionais eliminatórias, em que concorreram 90 organizações de 45 países diferentes.