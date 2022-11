Presidente eleito Lula participa da COP 27 e se reunirá com governadores da Amazônia

Na próxima quarta-feira (16), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia sua participação na 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, marcando presença no evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, que começa às 11 horas (horário local do Egito). O evento também contará com a participação do governador do Pará, Helder Barbalho, e dos governadores Antônio Waldez Góes da Silva, do Amapá, Gladson de Lima Cameli, do Acre, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Wanderlei Barbosa , do Tocantins, e Marcos Rocha, de Rondônia.

Às 17h15 (hora local) do mesmo dia, Lula faz seu pronunciamento na COP 27, na área da Organização das Nações Unidas (ONU), a Blue Zone.

O presidente eleito também irá se encontrar com representantes da sociedade civil brasileira, no Brazil Hub, às 10 horas (hora local) de quinta-feita (17). Durante a tarde, às 15 horas, Lula participa do Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática.

De acordo com informações divulgadas pelo PT, na sexta-feira (18), Lula segue para Portugal, onde tem encontro com autoridades portuguesas e de onde retornará, no fim de semana, para o Brasil.