Presidente da França apoia realização da COP na Amazônia

O presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma postagem nesta quinta-feira (17) apoiando a ideia de a COP 30, em 2025, ser sediada na Amazônia. Macron disse que apoiava a inciativa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para levar a COP ao Norte do Brasil.

O presidente eleito Lula disse no Egito, durante a COP 27, que Manaus (AM) e Belém (PA) são as capitais com mais estrutura para receber o evento.

O governador Helder Barbalho repostou a publicação de Macron e disse desejar que o evento seja em Belém, que ele chamou de “capital da Amazônia”.