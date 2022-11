Presidente da COP 27 urge para que delegações sejam mais flexíveis

A 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), que estava sendo chamada de "COP da implementação", ainda está longe de chegar a uma etapa prática, considerando que os países não conseguiram, até o momento, nem chegar a um consenso para fechar o texto final, documento que reúne as decisões tomadas globalmente a cada edição da conferência. Mesmo a programação tendo encerrado oficialmente nesta sexta (18), as delegações das nações continuaram se reunindo pela noite e madrugada e permanecem debatendo neste sábado (19), conforme informou o Ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shokry, presidente da COP 27.

"Como vocês podem imaginar, nenhum grupo pôde dizer que todos seus interesses estão refletidos [nos textos], mas a maioria das delegações indicaram que consideram os textos balanceados", declarou Shokry, em coletiva de imprensa nesta manhã. Segundo o presidente da conferência, os três principais temas que estão em discussão são a questão das Perdas e Danos, o programa de mitigações e os financiamentos para adaptação climática.

Como faz parte dos protocolos da COP, representantes de quase 200 países de todos os continentes vêm discutindo as temáticas ao longo das duas últimas semanas. Essas reuniões são acompanhadas por observadores e contam com facilitadores que tentam intermediar a negociação.

Cada grupo chega uma proposta do que deve constar no texto final da conferência e é o papel do presidente compilar essas demandas em um só documento. "Eu assumi a responsabilidade de formular o que acredito serem textos balanceados e produtivos que possam levar a esse consenso. Agora, depende da vontade das delegações de encontrarem uma zona de convergência e avançarem", disse Shroky.

O presidente da COP 27 informou que algumas delegações ainda querem examinar mais a fundo esses textos, assegurou que terão a oportunidade no futuro, mas que agora é hora de fechar esse documento e clamou que tenham mais senso de urgência nesse processo: "O mundo está vigiando. O tempo não está ao nosso lado. Todos devem mostrar a flexibilidade necessária", cobrou.

"Milhões de pessoas estão sofrendo com as devastações. Não existe uma solução perfeita, mas existe um esforço que fiz para prover a base para seguir adiante", acrescentou. A posição de cada delegação nesta etapa do processo é sigilosa.

O que significam os três principais pontos debatidos?

- Perdas e Danos: ideia de que os países desenvolvidos assumam a responsabilidade e compensação por impactos sofridos por países vulneráveis e em desenvolvimento, já que são os mais ricos que historicamente mais poluíram e agora são os mais pobres que mais sofrem, juntamente com aqueles em posições mais delicadas geograficamente, como os que são ilhas ou conjunto de ilhas (que mais facilmente sentem o aumento do nível do mar e alguns correm o risco de ter seu território totalmente coberto por água caso não sejam tomadas ações de combate às mudanças climáticas).

- Mitigação: são ações que reduzem os impactos, como redução das emissões de gases de efeito estufa. Na COP 27, estão se decidindo não apenas metas também de onde deve vir o financiamento para essas ações.

- Adaptação: ações preventivas que preparam países mais vulneráveis para os efeitos das mudanças climáticas. Na edição deste ano da conferência, também se discute o financiamento para esse assunto. Para especialistas do meio ambiente, apenas com a combinação desses três pontos é possível, de fato, frear as mudanças climáticas.