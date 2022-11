Na COP 27, Helder defende retomada de investimentos para proteção da Amazônia

Em sua primeira fala na 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, no estande do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, o governador do Pará, Helder Barbalho, destacou o potencial do evento para reativar parcerias que possam fortalecer o desenvolvimento sustentável no Estado.

“Temos inúmeras possibilidades e necessidades. Seja com apoio para fortalecer o combate ao desmatamento, inclusive com aeronaves ou apoio para transição da economia, para fortalecer a estratégia de baixo carbono. Temos o desafio de consorciar a regularidade fundiária com a regularidade ambiental, valorizando nossa biodiversidade e nossa gente”, disse.

Para Helder, o mundo precisa compreender que não basta “floresta em pé”, como tem se falado muito durante os últimos dias da COP 27.

“Precisamos de uma floresta em pé sim, mas uma floresta viva, com biodiversidade e com um olhar para sua gente. Vamos reativar mecanismos de financiamento, pois o Brasil tem compromisso e sabe do seu protagonismo e responsabilidade. Vamos entender as florestas como ativo, mas com importante olhar para as pessoas. A Amazônia é a solução para o Brasil e para o mundo”, disse.