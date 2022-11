Marina Silva terá encontro com vice da Colômbia e enviado especial de Biden para a COP 27

A deputada federal eleita por São Paulo e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem já nesta quinta-feira (10) a primeira agenda de encontros durante a 27ª Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), realizada na cidade de Sharm El-Sheikh, no Egito.

No final da manhã, ela terá reunião com Jonh Kerry, enviado especial para o clima do presidente americano Joe Biden. A assessoria não adiantou detalhes da pauta do encontro, que deve servir como um início de diálogo entre o governo americano e a futura gestão do governo federal, uma vez que Marina tem sido um dos nomes cotados para compor a equipe ministerial de Luiz Inácio Lula da Silva.

Kerry tem representado Joe Biden na COP 27 até sexta-feira, quando o presidente americano deve desembarcar no Egito.

Pela tarde, Marina terá encontro com a vice-presidente da Colômbia, a ativista ambiental e de direitos humanos Francia Elena Márquez Mina.