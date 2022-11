Lula viaja para a COP 27 no Egito; ‘combate às mudanças climáticas deve ser compromisso do Brasil’

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, viajou nesta segunda-feira (14) em um avião fretado de São Paulo para o Egito, onde irá participar da COP 27, a Conferência do Clima da Organizações das Nações Unidas (ONU), realizado na cidade de Sharm El Sheikh. Na próxima quarta-feira (16), pela manhã, ele estará presente no evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, que contará com a participação dos governadores Helder Barbalho, do Pará, Antônio Waldez Góes da Silva, do Amapá, Gladson de Lima Cameli, do Acre, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Wanderlei Barbosa, do Tocantins, e Marcos Rocha, de Rondônia.

Ainda na quarta-feira, durante a tarde, Lula fará um pronunciamento na COP 27, na área da Organização das Nações Unidas (ONU), a Blue Zone. Em suas redes sociais, o presidente eleito falou sobre sua participação no evento. “O combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. Trabalharemos pelo futuro do nosso país e do planeta, que é um só e de todos", afirmou.

A agenda dele na COP 27 continua na quinta-feira (17). Nesse dia, segundo informações divulgadas pelo PT, Lula se encontrará com representantes da sociedade civil brasileira, no Brazil Hub, durante a manhã, e participará do Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática, à tarde.

Antes de embarcar para o Egito, o petista passou por exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no sábado (12), de acordo com informações divulgadas pelo G1. Conforme o boletim médico, os testes de imagem de Lula estão normais e seguem mostrando uma completa remissão do tumor na garganta diagnosticado em 2011. Isso significa que não há indícios de células cancerígenas no organismo

Ainda segundo o hospital, o presidente eleito tem alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e uma pequena área de leucoplasia na laringe.