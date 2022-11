Futura primeira-dama, Janja chega à COP 27 e causa alvoroço

A socióloga Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, esposa do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT), chegou nesta terça-feira (15) na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 27), realizada no Egito, e foi recebida no estande do Fórum Interestadual da Amazônia Legal pelos governadores Helder Barbalho, do Pará, e Mauro Mendes, do Mato Grosso.

Acompanhada do senador Randolfe Rodrigues, ela cumprimentou o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Janja também chegou acompanhada da primeira dama do Pará, Daniela Barbalho, e seguiu para uma reunião fechada com mulheres do Brasil, da sociedade civil e governos subnacionais.