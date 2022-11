Dinossauro caminha pela COP 27 com o aviso: Não escolham a extinção

Quem está na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), no Egito, pode ter se deparado com um participante incomum: Frankie, o dinossauro ativista. Trata-se de uma intervenção onde o mascote do clima da ONU aparece com uma placa dizendo "Não escolham a extinção". O recado alerta os humanos de que é necessário agir agora para garantir um futuro para a espécie.

O dinossauro, que é um Utahraptor, tem uma cabeça animatrônica, usa rugidos como efeitos sonoros e não passa despercebido. Mas essa não é a sua primeira aparição. O mascote foi lançado ainda no ano passado, em uma campanha da ONU em vídeo, no qual Frankie ganha a voz do famoso ator Jack Black e faz um discurso em frente a governantes do mundo todo, dizendo que os dinossauros não tiveram a escolha de permanecer vivos, enquanto os humanos ainda podem evitar uma catástrofe.

A campanha teve uma grande repercussão nas redes sociais e o personagem ganhou vida alguns meses depois, já tendo participado de eventos em Nova York, Índia e Ruanda, desde então.