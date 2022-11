COP 27: veja o que significa, as datas da programação e como funciona

Você provavelmente já ouviu falar da COP 27, o maior fórum global sobre clima, que está sendo realizado no Egito e tem sido o centro das atenções no momento. O significado de COP 27 é Conferência das Partes (COP) e o número informa a edição: em 2022, realiza-se a 27ª edição, entre 6 e 18 de novembro.

Conhecida também como "Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas", o encontro é organizado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e reúne, anualmente, representantes de vários países para trocar experiências, ouvir relatos e, por meio do diálogo, buscar soluções e firmar acordos para superar problemas ambientais.

Quando foi realizada a primeira COP 27?

A primeira edição da COP 27 foi na Alemanha, em 1995, com foco na necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Esse foi o início das negociações que posteriormente culminaram em importantes decisões como o Protocolo de Kyoto (1997), que apresentou metas mais rígidas para a redução da emissão de gases de efeito estufa e criou o mercado de carbono.

Como funciona a COP 27?

O ambiente da COP 27 é dividido em duas áreas: a Zona Azul e a Zona Verde, que este ano estão localizadas uma em frente à outra. A Zona Azul é um espaço administrado pelas Nações Unidas dedicado às negociações dos líderes dos países e somente podem entrar participantes credenciados pelo Secretariado da UNFCCC.

"Este ano, serão 156 pavilhões dentro da Zona Azul, o dobro do que em Glasgow [que sediou o evento em 2021]. Muitas agências da ONU [Nações Unidas], países e regiões estarão representados, e também haverá pela primeira vez um pavilhão da Juventude e um Pavilhão Agroalimentar", divulgou o escritório da ONU no Brasil.

Já a Zona Verde é administrada pelo governo egípcio, anfitrião do evento este ano, e é aberta ao público registrado. Na programação deste espaço, estão exposições, workshops e palestras com o objetivo de incentivar o diálogo e a conscientização a respeito das mudanças climáticas. "Segundo a presidência, a Zona Verde será a plataforma onde a comunidade empresarial, a juventude, as sociedades civil e indígena, a academia, os artistas e as comunidades de todo o mundo poderão se expressar e suas vozes poderão ser ouvidas", explica a ONU Brasil.

Zona de protesto da COP 27

Uma novidade deste ano é que a Zona Verde incluirá uma “zona de protesto” especial e um enorme lounge ao ar livre e um terraço. De acordo com a organização da COP 27, todos os protestos na cidade devem ser feitos apenas nesse espaço delimitado e precisam ser anunciados com antecedência.

Qual é a programação da COP 27

