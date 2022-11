COP 27: Sônia Guajajara cobra inclusão dos povos indígenas no governo de transição de Lula

Em agenda na Conferência do Clima da ONU (COP 27) na tarde desta segunda-feira (14), a deputada federal eleita Sônia Guajajara (PSOL) declarou que até o momento a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) não foi incluída nas discussões do governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em especial sobre a construção do novo Ministério dos Povos Originários, que foi confirmado por meio de portaria há quatro dias.

Essa é uma das questões citadas em uma carta com propostas e recomendações que a Apib formulou e entregará nesta semana a Lula, durante a programação da COP 27, que está sendo realizada em Sharm El Sheikh, no Egito, até sexta-feira (18).

Importante figura nacional da luta pelos povos indígenas, Guajajara disse que a ideia da Ministério dos Povos Originários vem sendo repercutida "a cada dia na mídia, mas nós [povos indígenas], os maiores interessados, ainda não fomos convidados para compor a equipe de transição". A deputada eleita enfatizou ainda a expectativa que tem de que, no governo Lula, sejam firmadas condições para que os povos indígenas criem seus próprios protocolos de consulta e que esses protocolos possam ser respeitados.

"É muito importante que haja o processo de consulta, para que a gente possa construir como de fato vai ser esse Ministério", concluiu Sônia Guajajara.

Aliada do Lula durante a campanha presidencial, Sônia Guajajara é inclusive uma das maiores apostas da sociedade civil para comandar a pasta.

Primeira índigena eleita deputada federal no Brasil, Joenia Wapichana também esteve na programação e reforçou seu compromisso em contribuir com o mandato do presidente Lula, mesmo não tendo sido reeleita e concordou com Guajajara sobre a relevância dessa participação política. "Nós queremos, sim, participar desse governo, mas com respeito e dignidade, falando de igual para igual", discursou.