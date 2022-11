COP 27: Marina Silva defende retomada de plano de controle do desmatamento

A deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, elogiou a iniciativa dos governadores e o diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na questão ambiental, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27). "É um compromisso muito importante da parte dos governadores da Amazônia e vem ao encontro do grande compromisso do presidente Lula, no enfrentamento da mudança climática e envidar todos os esforços para combater a criminalidade, o desmatamento, as queimadas, o garimpo criminoso, a grilagem de terra... para que se consiga chegar ao desmatamento zero e assim criar um novo ciclo de prosperidade da da Amazônia", disse.

Para ela, esse modelo precisa também incluir aqueles que vivem da floresta. "Que respeite os povos indígenas, que tenha uma estrutura para o desenvolvimento sustentável, uma agricultura de baixo carbono e, sobretudo, a bioeconomia, comentou.

Maria Silva também cobrou maior rigor na fiscalização de combate ao desmatamento. "O Governo Federal já fez o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que reduziu o desmatamento em 83% por quase uma década. Agora é a vez de atualizar esse plano e trabalhar em sinergia com os governadores. E que os governadores façam também seus planos estaduais de prevenção e combate ao desmatamento, na direção de um modelo sustentável de desenvolvimento para a Amazônia. Isso será uma grande contribuição para o Brasil e o mundo", afirmou.