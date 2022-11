COP 27: Marina Silva afirma que Brasil buscará protagonismo na questão climática

Ex-ministra do Meio Ambiente e agora deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva já realizou uma série de agendas logo no primeiro dia de sua chegada na 27ª Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), em Sharm El-Sheikh, no Egito.

Durante o dia, ela teve encontro com a com a vice-presidente da Colômbia, a ativista ambiental e de direitos humanos Francia Elena Márquez Mina e com John Kerry, enviado especial para o clima do presidente americano Joe Biden.

Em entrevistas com a imprensa que tem feito a cobertura do evento, Marina afirmou que "o Brasil está de volta ao protagonismo no multilateralismo ambiental climático". Ela tem feito diálogos que antecedem a chegada do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que desembarca no Egito na próxima semana.

Marina e John Kerry, enviado especial para o clima do presidente americano Joe Biden (Reprodução / Redes sociais)

A ida de Lula para a COP 27 é resultado de um convite do governador Helder Barbalho, que integra o Consórcio Interestadual dos Governos da Amazônia Legal. No dia seguinte, o presidente egípcio Abdul Khalil El-Sisi, que é o anfitrião do evento, também convidou Lula.

Marina explicou transição

Nas conversas que manteve com a vice-presidente da Colômbia e com o representante dos Estados Unidos, Marina Silva abordou a atual situação de transição de governo no Brasil e adiantou possíveis parcerias para cooperação entre os países, especialmente em relação à preservação e combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e a contribuição do Brasil para a questão climática no mundo.

Marina Silva tem cumprido boa parte das agendas ao lado da deputada federal por Roraima Joenia Wapichana (Rede). Os nomes das duas lideranças vêm sendo cotados para assumir postos no alto escalão do futuro governo de Lula, sendo Marina citada nos bastidores para assumir novamente o Ministério do Meio Ambiente, pasta que ocupou na primeira gestão de Lula, e Joenia é mencionada como um dos possíveis nomes a assumir o futuro Ministério dos Povos Originários.

Outra possibilidade é de que Marina Silva coordene uma ação interministerial que tenha como foco redução do desmatamento para cumprir metas definidas em acordos internacionais para redução dos impactos das mudanças climáticas.