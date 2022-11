COP 27: Lula terá reunião reservada com enviado especial dos EUA John Kerry

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião reservada com John Kerry, enviado do presidente americano Joe Biden para o Clima, nesta terça-feira (15), em Sharm El Sheikh, Egito. Este será o primeiro encontro oficial de Lula na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 27). Um dos objetivos do próximo presidente é incluir o Brasil na rota das principais cúpulas internacionais, como forma de recuperar a credibilidade diplomática do país no exterior e voltar a ser protagonistas em alguns dos principais temas globais. As informações são do Portal UOL.

Para 2023, primeiro ano de mandato, a ideia é sediar na Amazônia uma conferência internacional sobre o Clima. A costura está sendo feita inclusive com o governo de Gustavo Petro, na Colômbia, e deve estar no foco das atenções do mundo quando Lula subir ao palco no Egito para discursar nesta quarta-feira.

No segundo ano do governo, em 2024, o foco será o G20, bloco que reúne as maiores economias do planeta. Já para 2025, a meta é a de atrair para o Brasil a Cúpula do Clima, a COP30, o que também deve ser sinalizado por Lula durante sua passagem pelo Egito. A informação foi antecipada ao Grupo Liberal pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), que também participa da COP 27.

"O presidente está muito determinado a isso, que em 2025 nós possamos realizar a conferência. Nós já deveríamos ter realizado em 2019, mas lamentavelmente foi cancelada pelo governo brasileiro. Mas, ao que tudo indica, o presidente tem esse desejo de que uma das Conferências do Clima nos próximos quatro anos volte a ocorrer em nosso país", declarou Randolfe.

Agenda

Lula embarcou para o Egito na segunda-feira (14) e, na manhã desta quarta-feira (16), estará presente no evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, que contará com a participação de governadores dos Estados da Amazônia Legal, entre eles o governador do Pará, Helder Barbalho.

No mesmo dia, Lula fará um pronunciamento na COP 27, na área da Organização das Nações Unidas (ONU), a Blue Zone. A agenda do presidente eleito na COP 27 continua na quinta-feira (17), com um encontro com representantes da sociedade civil brasileira, no Brazil Hub, durante a manhã, e participação no Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática, à tarde.