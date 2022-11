COP 27: Lula se reúne com o norte-americano John Kerry e com o representante chinês, Xie Zhenhua

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com John Kerry, enviado do presidente americano Joe Biden para o Clima, nesta terça-feira (15), em Sharm El Sheikh, Egito. O encontro oficial reservado foi o primeiro de Lula na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 27).

Lula também se reuniu com Xie Zhenhua, representante da China, e o brasileiro destacou em suas redes sociais o fato de os encontros terem sido com as duas maiores potências econômicas.