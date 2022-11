COP 27: Lula propõe COP 30 na Amazônia e sugere como possível sede Pará ou Amazonas

Em seu primeiro compromisso na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 27), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o estande do Fórum Interestadual da Amazônia Legal, nesta quarta-feira (16). Na ocasião, como já havia sido antecipado pelo Grupo Liberal, ele enfatizou o interesse em tornar o país protagonistas em alguns dos principais temas globais e trazer a COP 30, em 2025, para o país. Segundo Lula, o objetivo é que o evento seja realizado em um estado da Amazônia.

“O Brasil está de volta ao mundo. O Brasil está saindo do casulo a que ele foi submetido durante os últimos quatro anos. O Brasil não nasceu para ser um país isolado, é um país muito grande, tem uma cultura extraordinária, é um país megadiverso, e resultado de uma miscigenação extraordinária e não pode ficar isolado como ficamos nos últimos quatro anos", disse o petista. "O Brasil não viajava para nenhum País e nenhum país viajava para o Brasil. Era como se nós tivéssemos sofrendo um bloqueio e não era um bloqueio econômico, não era um bloqueio político, era simplesmente um bloqueio contra a antidemocracia, contra o negacionismo, contra um bloqueio que não fazia nenhum esforço para conversar com o mundo”, declarou Lula.

VEJA MAIS

Ele reafirmou que pretende conversar com o secretário geral da ONU para pedir para que a COP de 2025 seja feito no Brasil, preferencialmente, na região amazônica. “E na Amazônia tem dois estados aptos para receber qualquer conferência internacional que é o estado do Amazonas e o Pará", observou. "Aí vocês vão ter que discutir entre vocês quem tem mais a oferecer do ponto de vista de infraestrutura para receber as milhares de pessoas que vão se dirigir ao estado”, brincou Lula, ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho. “Eu acho muito importante que seja na Amazônia, que as pessoas conheçam de perto o que é aquela região”, completou.