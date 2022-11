COP 27: Lula diz que teto de gastos não pode prejudicar programas sociais

Em fala que ganhou repercussão nacional nesta quinta-feira (17), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva apresentou críticas à forma pela qual está se aplicando o teto de gastos. Lula disse, durante a COP 27, no Egito, que as políticas sociais devem permanecer intactas, independentemente de como reagem o mercado e a bolsa de valores.

O teto de gastos é uma medida de controle financeiro do Estado, que limita o quanto o governo público federal pode gastar por ano. Mas, para Lula, essa ferramenta não pode prevalecer sobre as políticas sociais. E que a preocupação com "responsabilidade fiscal" não pode ser usada como desculpa: “Quando se coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo que você faz é tirar dinheiro da saúde, da educação, da ciência e tecnologia e da cultura. Ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que não faz parte do social e você não mexe num centavo do sistema financeiro”, apontou.

"Se eu falar isso, vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar, paciência… o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia", observou.