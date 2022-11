COP 27: Lula diz que irá recriar e fortalecer sistemas de monitoramento e fiscalização na Amazônia

Em seu pronunciamento na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 27), nesta quarta-feira (16), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o próximo governo irá priorizar a luta contra o desmatamento em todos os biomas. O petista disse que o desmatamento aumentou 70% nos três primeiros anos da atual gestão, mas “essa devastação ficará no passado”.

“Os crimes ambientais que cresceram de forma assustadora durante o governo que está chegando ao fim, serão agora combatidos sem trégua. Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e os sistemas de monitoramento que foram desmontados nos últimos quatro anos. Vamos punir com todo o rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, seja extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Esses crimes afetam sobretudo os povos indígenas”, declarou.

O presidente eleito também reafirmou o compromisso de recriar o Ministério dos Povos Originários e pediu que a COP 30, em 2025, seja na Amazônia.