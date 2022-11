COP 27: Janja visita Consórcio da Amazônia e participa de reunião no Brazil Climate Hub

A futura primeira-dama Rosângela Silva, conhecida como Janja, chegou em Sharm El Sheikh, no Egito, na manhã desta terça-feira (15) e já pela tarde marcou presença na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), onde estará até quinta-feira (17), junto ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de ter sido uma rápida passagem, sua chegada causou alvoroço ao redor dos estandes do Consórcio da Amazônia e do Brazil Climate Hub.

A mídia nacional e alguns veículos internacionais acompanharam cada passo da futura primeira-dama desde que chegou ao pavilhão onde estão os estandes do Brasil. Sua primeira parada foi no Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, onde Janja foi recebida pelos governadores Helder Barbalho (Pará) e Mauro Mendes (Mato Grosso) e também cumprimentou os senadores Randolfe Rodrigues e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

Do Consórcio, ela saiu acompanhada pela primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, em direção ao Brazil Climate Hub. Ali, teve um breve encontro às portas-fechadas com Daniela, alguns políticos e representantes da sociedade civil.

A imprensa ficou, em peso, aguardando sua saída para fazer uma declaração sobre a agenda dos próximos dias. Enquanto Janja se reunia, a quantidade de pessoas ao redor do Brazil Climate Hub foi tamanha que, além dos seguranças pessoais que já a acompanhavam, outros dois seguranças do evento foram até a aglomeração, numa tentativa de liberar espaço para outros participantes da conferência passarem pelo corredor.

Essa é a primeira vez que Janja participa de uma COP. "Vim para conhecer e encontrar algumas pessoas que trabalhavam comigo em sustentabilidade. Estou muito feliz por conhecer o pavilhão da Amazônia aqui, onde a gente vai estar amanhã", declarou. "Amanhã temos duas agendas importantes aqui [na COP]. É muito importante a gente voltar a ver o Brasil no centro do mundo, com protagonismo sobre a questão do meio ambiente e do clima, principalmente", finalizou.

A deputada-federal eleita Célia Xakriabá (PSOL-MG) foi uma das pessoas que estiveram na conversa no Brazil Climate Hub e comentou sobre a presença de Janja. "Durante a campanha, Janja esteve em Minas Gerais junto do presidente Lula várias vezes. Janja é uma mulher na cena política muito importante, tem um trabalho comprometido com o combate à violência de crianças, jovens e adolescentes e no combate ao feminicídio. Estávamos colocando ali [na reunião], rapidamente, o nosso mandato à disposição para essa construção", disse.

Janja é socióloga e tem MBA em gestão social e sustentabilidade. Na sua carreira, trabalhou em programas voltados ao desenvolvimento sustentável na hidrelétrica de Itaipu e Eletrobras, dentre outras atuações.

A futura primeira-dama não passou pelo estande oficial do Governo Federal e logo após seguiu para outra reunião fechada, com mulheres, sobre sustentabilidade.