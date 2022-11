COP 27: Izabela Teixeira articula parcerias com Ministro do Meio Ambiente da Inglaterra

A ex-ministra do meio ambiente, Izabela Teixeira, teve um encontro com o ministro para a Energia, Clima e Meio Ambiente, do Reino Unido, Zac Goldsmith, na manhã deste sábado, durante a 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 27. Goldsmith assumiu o cargo no início deste mês de novembro, após ser indicado pelo primeiro-ministro da Inglaterra, Rishi Sunak, que também assumiu o posto recentemente, em outubro deste ano.

O encontro foi informal e levou cerca de uma hora. Segundo Goldsmith, o Reino Unido está com grande expectativa em relação ao novo governo, referindo-se à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente.

"Nós não fechamos nenhuma porta para as parcerias que precisam ser realizadas para enfrentar esse grande desafio que é a questão climática. O Brasil é uma superpotência da natureza. E nós estamos comprometidos em trabalhar de qualquer forma que possa colaborar com esse objetivo que é comum. Estamos bastante animados e prontos para agir", comentou Goldsmith em entrevista com a equipe de O Liberal.

Para o ministro britânico, Zac Goldsmith, o país tem compreensão da necessidade de firmar parcerias com o Brasil para combater o desmatamernto ilegal e auxiliar a promover a preservação da floresta amazônica, pensando as pessoas que vivem na região também. "Temos algo muito claro, que é a compreensão de que não há futuro para nenhum de nós sem a Amazônia. E essa cooperação de alguns países com o Brasil não se trata de caridade e sim de uma questão de sobrevivencia", disse.

Primeiro-ministro inglês terá encontro com Lula após posse

Para a ex-ministra do meio ambiente, Izabela Teixeira, o encontro foi produtivo e abordou a atual situação do país, as eleições, a transição de governos e abertura de diálogo para a nova gestão federal.

"O ministro do meio ambiente estará no Brasil em breve e colocou todos mecanismos de cooperação, inclusive financeiro internacional e bilateral. O Reino Unido estará conosco nesse novo momento, não só de cooperação para proteção da Amazônia, de discussão de proteção dos povos indígenas, do fim do desmatamento e a Amazônia em pé, mas também existe muito interesse no Brasil de baixo carbono, a questão da transição climática e energética e da agricultura", disse.

Quanto ao encontro de Lula com o primeiro-ministro inglês, Rishi Sunak, Izabela Teixeira disse que o britânico estará no Brasil em missão oficial após Lula assumir o governo em janeiro de 2023. Já o ministro do meio ambiente estará em uma conferência com delegados climáticos enviados por diversos países e representantes, que deverá ocorrer na próxima quinta-feira, 17, conforme vem sendo articulado.