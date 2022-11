COP 27: ‘Florestas valem mais preservadas do que quando destruídas’, diz Biden sobre Amazônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma breve passagem nesta sexta-feira (11) na 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, que é realizada neste ano na cidade de Sharm El-Sheikh, no Egito. Durante o pronunciamento, que durou cerca de vinte minutos, Biden citou a floresta amazônica e a necessidade de preservação do bioma.

O presidente americano também destacou avanços de sua gestão na questão ambiental e arrancou aplausos da plateia de delegados nas negociações climáticas de centenas de países ao se desculpar pelos Estados Unidos terem saído do Acordo de Paris durante o mandato de seu antecessor, Donald Trump. Atualmente, os EUA já retornaram ao compromisso ambiental firmado.

Amazônia é citada na ‘virada do jogo’

Na metade de seu pronunciamento, enquanto abordava desafios no atual cenário global, Biden citou a floresta amazônica, na América do Sul – sem delimitar os países, entre eles o Brasil – e as florestas da bacia do Congo, na África, e matas e pântanos dos EUA como exemplos de biomas que precisam ser preservados

“Virar o jogo significa conservar o nosso ambiente natural, independentemente de serem as bacias do Congo, florestas e picos, aqui na África. Ou a bacia (da floresta) amazônica, na América do Sul. Ou áreas de florestas, pântanos e pastagens dos Estados Unidos. A preservação da natureza é uma das mais impactantes soluções climáticas que temos”, disse.

Ele também abordou a importância de povos tradicionais nessa tarefa.

“Alguns povos indígenas têm comunidades que conheceram e se dedicaram a estes esforços durante muito tempo e gerações. Eles sabem disso”, comentou Joe Biden.

Ao final da abordagem sobre o tema, Biden acenou para possíveis parcerias pela preservação e combate ao desmatamento. “Aqui na COP 27estamos copresidindo a Parceria pela Floresta e Clima, para dar passos realmente rápidos para parar o desmatamento. A melhor parte é: nós não temos que desenvolver nenhuma nova tecnologia. Temos apenas que deixar bem claro que as florestas são mais valiosas quando preservadas do que quando são destruídas. Isso é o básico. E aqueles que são capazes de ajudar devem contribuir para que esses países preservem, de fato, essas grandes florestas”, discursou Biden.

Presidente americano defende mudança de matriz energética

Em seu discurso, Biden também foi direto ao afirmar que o país possui um compromisso "inabalável" com a questão climática e que os Estados Unidos cumprirão metas de redução de emissões até 2030, considerando a questão ambiental como parte também da economia. "Uma boa política climática é uma boa política econômica", disse.

"A crise climática tem a ver com a segurança da humanidade, com a segurança econômica, a segurança ambiental, a segurança nacional e a vida do planeta", discursou.

Biden lembrou que o país acredita na necessidade de revisão das matrizes energéticas, buscando fontes alternativas aos combustíveis fósseis. Hoje, os EUA são os maiores produtores mundiais de petróleo e gás. "A guerra da Rússia apenas reforça a urgência da necessidade de uma transição para que o mundo abandone a dependência dos combustíveis fósseis", afirmou.

Durante sua fala, Biden ainda fez uma defesa das ações que seu governo tem desenvolvido no país. “Apresentamos progresso sem precedentes. Atualizamos nossa rede elétrica, expandimos o transporte público e ferroviário, construímos estações de carregamento de veículos elétricos", disse.