COP 27: Encarregado da Embaixada no Brasil defende combate ao desmatamento

Enquanto é realizada a COP 27 e na véspera do discurso de Joe Biden em que citou a Amazônia, o encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, Douglas Koneff, publicou artigo no jornal O Globo em que aborda o tema, com o título “Instituições brasileiras têm um papel fundamental no combate ao desmatamento devastador da Amazônia”.

Segundo Koneff, os Estados Unidos estão comprometidos em “mobilizar US$ 100 bilhões anualmente para apoiar os esforços nos países em desenvolvimento, incluindo a promessa do presidente Biden de entregar US$ 11 bilhões por ano em financiamento até 2024 para descarbonizar as economias e aumentar a resiliência, especialmente entre comunidades vulneráveis”, diz.

VEJA MAIS

Brasil é apontado como “parceiro crucial”

Para ele, o Brasil é um “parceiro crucial contra as mudanças climáticas. As instituições brasileiras de renome internacional têm um papel fundamental no combate ao desmatamento devastador da Amazônia. Na COP27 e além, o Brasil pode contribuir no combate à crise climática com a criatividade, visão e liderança climática de empresas brasileiras, sociedade civil, universidades, comunidades indígenas e governos”, aponta no artigo.

VEJA MAIS

Para o oficial americano da Embaixada no Brasil, a “cooperação ambiental Brasil-EUA para a conservação da biodiversidade na Amazônia reúne instituições governamentais, sociedade civil e setor privado. Apenas no ano passado, nossa parceria, por meio da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), evitou mais de 30 milhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa, o equivalente à queima de quase 80 milhões de barris de óleo, e aprimorou a gestão de 45 milhões de hectares na Amazônia brasileira. Nossos investimentos apoiaram 189 áreas protegidas, das quais 83% eram reservas indígenas”, afirma.

Porém, conforme escreveu no artigo publicado nesta quinta-feira (10) no jornal O Globo e no site oficial da Embaixada, “há muito mais a fazer. Parceiros no Brasil e nos EUA entendem que devemos agir mais para proteger biomas críticos, como Amazônia e Cerrado, e fazer a transição para um futuro carbono zero. Entendemos que este momento representa uma chance de criação de empregos e investimentos verdes, melhoria da saúde, combate à fome e redução da poluição”, afirma.

"A COP 27 será um momento crucial para o Brasil e os EUA"

Ao encerrar o artigo, Koneff sinaliza para uma possível cooperação com o Brasil. “A COP 27 será um momento crucial para o Brasil e os EUA darem mais um passo em nossa jornada de 200 anos e construir nosso legado de parceria com o Brasil. Porque o futuro é verde”.

Também no texto, Koneff afirma que “a crise climática é uma ameaça existencial a nosso futuro, empregos, alimentos, filhos, lares e ao planeta”. O oficial afirma que apenas entre janeiro e setembro deste ano, os EUA sofreram quinze desastres climáticos e que “cada um deles custou à nossa nação mais de US$ 1 bilhão. Tragédias semelhantes ocorreram no mundo todo, incluindo o Brasil, onde inundações, incêndios e secas minaram o sustento e a segurança de milhões de pessoas”, afirma.