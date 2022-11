Brazil Hub encerra participação na COP 27 com ampla discussão envolvendo vários setores

O Brazil Climate Action Hub, o espaço das organizações brasileiras nas COPs, que encerrou nesta sexta-feira (18) sua última edição depois de garantir, por três anos, um espaço democrático aos diversos atores engajados na agenda climática, segundo os organizadores. No ano que vem, o Brasil voltará a ter um espaço único na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27), conforme anunciou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

O Instituto Clima e Sociedade (iCS), o Instituto Climainfo e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), coordenadores do Brazil Hub, consideraram acima das expectativas a participação e repercussão do espaço nesta COP 27, no Egito. Foram 52 eventos entre os dias 8 e 18 de novembro, com presença multisetorial e debate plural, reunindo sociedade civil, juventude, movimento negro, quilombolas, povos indígenas, parlamentares, governadores, representantes do governo de transição, setor privado, comunidade internacional.

VEJA MAIS

Os painéis - assistidos presencialmente e transmitidos ao vivo - abordaram questões fundamentais para a agenda climática brasileira, segundo os organizadores do Hub, com boa presença de público. As entidades também apresentaram propostas de governo para o presidente eleito e à equipe de transição, representada por lideranças como as ex-ministras Marina Silva e Izabella Teixeira.

Esse foi um dos pontos altos do Brazil Hub este ano, na avaliação da assessora de Relações Internacionais do iCS e coordenadora do espaço nas três edições, Cintya Feitosa: “Propostas construídas ao longo desses anos amadureceram e foram entregues para a construção da agenda de clima do próximo governo. Muitas delas surgiram no Hub, que também se tornou o espaço onde as organizações queriam fazer o lançamento de suas iniciativas”.

“É um sinal de que quem construiu estratégias para superarmos o desmonte ambiental e climático dos últimos anos enxergou no Hub a possibilidade do reconhecimento dos brasileiros e da comunidade internacional”, completou Cintya Feitosa.

Hub divulgou ações dos últimos anos

No encontro organizado pelo Brazil Hub com Lula e sua comitiva, a sociedade civil teve a oportunidade de mostrar ao novo governo e à comunidade internacional, segundo os organizadores, os esforços que empreendeu para manter em alta a pauta climática diante da falta de interesse do governo federal. “E não foi só uma resistência, mas um espaço de debates, de pensar em caminhos e soluções concretas”, afirmou a coordenadora do Hub.

Na COP 27, o Brazil Hub também se tornou um local de debate com a comunidade internacional. Representantes de países do Sul Global, como Indonésia, Congo e África do Sul, participaram de painéis que discutiram florestas e transição energética justa nos países em desenvolvimento, as NDCs. O Brazil Hub ajudou a mostrar que o movimento climático mudou e passou a ter maior participação de ativistas diversos. “Fica claro que a pauta climática nunca foi só ambiental. É econômica, de redução de desigualdades, de inclusão social, de qualidade de vida e bem-estar, de trazer novos movimentos à tona e propostas inovadoras”, disse Cintya.