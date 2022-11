Após Lula pedir COP 30 na Amazônia, prefeito diz que Belém está ‘à disposição’ para sediar evento

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, afirmou nas redes sociais que a capital paraense está à disposição para sediar a 30º edição da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). “E é uma grande alegria ter um presidente comprometido com a preservação e fortalecimento da Amazônia, e com o respeito pelos povos da floresta”, disse Edmilson.

A afirmação foi feita após pronunciamento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (16), na COP 27, realizada no Egito. Na ocasião, Lula voltou a pedir que a próxima edição do evento seja realizada no Brasil, preferencialmente em um estado da Amazônia. “Para que as pessoas que defendem tanto a Amazônia tenham noção da importância dessa parte do mundo”, declarou Lula.