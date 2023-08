Xerfan Advocacia S/S: Tecnologia a serviço dos clientes

A Xerfan Advocacia S/S, ao longo de seus 25 anos de atuação, sempre acompanhou as mudanças tecnológicas no âmbito do Direito, visando proporcionar atendimentos mais ágeis e personalizados.

A recente certificação e adequação das atividades do escritório à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) apenas reforça o compromisso do escritório com os princípios éticos e operacionais, objetivando o uso de dados de maneira responsável para que o direito à intimidade, à liberdade de expressão e demais direitos sejam preservados.

Em realidade, a inteligência artificial (IA) tem se mostrado uma importante aliada para os profissionais do Direito, e também para os clientes da Xerfan Advocacia S/S, que contam com um aplicativo único e inovador capaz de centralizar todas as informações relacionadas ao andamento das ações.

O advogado Roberto Xerfan, CEO e fundador do escritório, destaca os inúmeros benefícios proporcionados pela tecnologia. “A implementação de um programa de controle de processos utilizando a IA resultou em um melhor acompanhamento dos prazos processuais e em uma resposta mais rápida aos casos”.

No entanto, Roberto ressalta a importância de agir com cautela e garantir supervisão adequada na aplicação da inteligência artificial no campo jurídico, enfatizando a necessidade da presença humana no processo. “O diferencial sempre será o ser humano, capaz de aplicar um pensamento crítico, interpretar o contexto e levar em consideração os princípios éticos e morais inerentes ao sistema jurídico”. Desse modo, combinar a inteligência humana com a IA pode potencializar a eficiência e a qualidade dos serviços jurídicos.

O CEO destaca que as transformações ampliam as oportunidades de mercado no mundo digital no âmbito do Direito. Neste sentido, destaca a importância de um serviço adequado que garanta a correta aplicação da lei.

A expertise do escritório no tratamento dos dados dos clientes resultou em certificações que reconhecem a importância da proteção dessas informações pessoais em conformidade com a legislação brasileira.

Xerfan Advocacia S/S

Endereço: Tv. Rui Barbosa, 534, Reduto, Belém

Telefones:

(91) 3223-3365 e (91) 98428-0676

Site: https://xerfanadv.com.br/