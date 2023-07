Volta às aulas: Itens em oferta no supermercado Preço Baixo

Com o início de agosto vem à retomada das aulas nas escolas e a busca pela reposição e renovação de alguns materiais. O supermercado Preço Baixo conta com uma seção de papelaria com vários itens da rotina escolar e que estão com ofertas durante este mês.

As canetas, borrachas e cadernos são os principais itens que necessitam de novo estoque para o segundo semestre de estudos, entretanto há outros materiais que precisam ser renovados para as escolas e outras demandas de estudos que surgem com o retorno das aulas. Por exemplo, folhas de papel (que podem ser encontradas em pacotes em menor e maior quantidade), lápis, corretivos, apontadores, agendas, entre outros.

As crianças, geralmente, precisam renovar os itens citados acima e outros, como lápis de cor e as canetinhas, materiais para desenhos, cola, tesoura, canetas coloridas, tintas e etc. Esses e outros produtos podem ser encontrados na seção de papelaria do Preço Baixo.

A alimentação dos pequenos na volta aos estudos também é uma preocupação dos pais, pois manter uma rotina alimentar saudável nas escolas é um desafio. A dica é conferir as opções de frutas no hortifruti do supermercado Preço Baixo.

A seção possui frutas frescas, da estação e as mais sofisticadas seguindo o padrão de qualidade e higiene do supermercado. É possível encontrar banana, uvas (vários tipos), morango, abacate, mamão, pitaia, laranja, ameixa, entre outras.

O supermercado ainda oferece alternativas para o preparo de lanches, por exemplo, pães integrais, queijos, frios para montar sanduíches, além de sucos e iogurtes para acompanhar as refeições.

A padaria é uma oportunidade de preparar um lanche diferente com pães. O setor também é uma opção para os dias liberados para doces para as crianças, pois ela conta com variedade de pães, salgados, docinhos e bolos.